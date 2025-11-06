#
«Крузаку» вернут V8 — вот что известно!

Под капот топ-версии Toyota Land Cruiser 300 может встать V8 от суперкара

Разрабатываемый в данный момент двигатель V8 может достаться не только перспективному суперкару линейки GR, но и обычным моделям Toyota.

Изучили внедорожник, популярный в РФ: надежный? Сколько служат агрегаты?

В частности, «восьмерка» может встать под капот топ-версии флагманского внедорожника Land Cruiser 300, сообщил Такаси Уэхара, глава департамента силовых установок Тойоты. Напомним, сейчас максимум, возможный для «Крузака», – это дизельный или бензиновый V6. Уэхара указал на любопытную деталь: перспективный V8 – родственник модульного 4-цилиндровый движка G20E, который компания тестирует на прототипе GR Yaris M.

Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300
Таким образом, V8 может являть собой, по сути, спаренную версию двух G20E с объемом около 4 литров и двойным турбонаддувом, пишет источник со ссылкой на GoAuto.

Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

С учетом того, что с базовой турбо-«четверки» G20E в Тойоте рассчитывают снять более 400 сил, отдача нового V8, по первым прикидкам, может приблизиться к 900 л.с. По данным издания, первым мотор появится на серийной версии Lexus Sport Coupe и, вероятно, на готовящемся к дебюту через месяц Toyota GR GT. А далее двигатель может попасть на Land Cruiser (LC250 и LC300), Lexus GX и LX, Tundra и Sequoia – причем как сам по себе, так и в составе обычной (HEV), неподключаемой гибридной установки.

Источник:  Авто Mail
Иннокентий Кишкурно
06.11.2025 
Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-33