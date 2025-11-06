«Крузаку» вернут V8 — вот что известно!

Под капот топ-версии Toyota Land Cruiser 300 может встать V8 от суперкара

Разрабатываемый в данный момент двигатель V8 может достаться не только перспективному суперкару линейки GR, но и обычным моделям Toyota.

В частности, «восьмерка» может встать под капот топ-версии флагманского внедорожника Land Cruiser 300, сообщил Такаси Уэхара, глава департамента силовых установок Тойоты. Напомним, сейчас максимум, возможный для «Крузака», – это дизельный или бензиновый V6. Уэхара указал на любопытную деталь: перспективный V8 – родственник модульного 4-цилиндровый движка G20E, который компания тестирует на прототипе GR Yaris M.

Toyota Land Cruiser 300

Таким образом, V8 может являть собой, по сути, спаренную версию двух G20E с объемом около 4 литров и двойным турбонаддувом, пишет источник со ссылкой на GoAuto.

С учетом того, что с базовой турбо-«четверки» G20E в Тойоте рассчитывают снять более 400 сил, отдача нового V8, по первым прикидкам, может приблизиться к 900 л.с. По данным издания, первым мотор появится на серийной версии Lexus Sport Coupe и, вероятно, на готовящемся к дебюту через месяц Toyota GR GT. А далее двигатель может попасть на Land Cruiser (LC250 и LC300), Lexus GX и LX, Tundra и Sequoia – причем как сам по себе, так и в составе обычной (HEV), неподключаемой гибридной установки.

