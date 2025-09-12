Это самая экстремальная версия Land Cruiser 300: подробности
Toyota Auto Body представила специальную лимитированную версию внедорожника Land Cruiser GR Sport Rally Raid Edition, посвященную 12-й подряд победе команды Land Cruiser в классе серийных автомобилей на ралли «Дакар».
Эта модель оборудована 18-дюймовыми легкосплавными дисками Enkei PDT1 и оснащена внедорожными шинами Toyo Open Country.
Также в дизайне присутствуют красные тормозные суппорты и буксировочные крюки, которые подчеркивают ее спортивный характер. Владельцы стандартных моделей Land Cruiser GR Sport с дизельными двигателями могут установить отдельный тюнинг-пакет, который включает подобные новшества.
Land Cruiser GR Sport Rally Raid Edition оснащается 3,3-литровым дизельным V6 с двойным турбонаддувом, который развивает мощность 304 л.с. и крутящий момент 700 Нм. Мощность передается на все четыре колеса через 10-ступенчатый автомат с электронными дифференциалами.
Будет выпущено только 12 таких автомобилей, еще 12 комплектов для переоборудования существующих машин также доступны. Стоимость специальной версии составляет 63 500 долларов, а полный пакет аксессуаров оценен в 10 200 долларов. В то же время обычный Land Cruiser 300 GR Sport в Японии стоит 55 100 долларов.
