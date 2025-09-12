#
Это самая экстремальная версия Land Cruiser 300: подробности

Toyota представила лимитированную версию Land Cruiser GR Sport Rally Raid

Toyota Auto Body представила специальную лимитированную версию внедорожника Land Cruiser GR Sport Rally Raid Edition, посвященную 12-й подряд победе команды Land Cruiser в классе серийных автомобилей на ралли «Дакар».

Экспертиза механических противоугонок: много бесполезных! Но есть и годные

Эта модель оборудована 18-дюймовыми легкосплавными дисками Enkei PDT1 и оснащена внедорожными шинами Toyo Open Country.

Также в дизайне присутствуют красные тормозные суппорты и буксировочные крюки, которые подчеркивают ее спортивный характер. Владельцы стандартных моделей Land Cruiser GR Sport с дизельными двигателями могут установить отдельный тюнинг-пакет, который включает подобные новшества.

Toyota Land Cruiser GR Sport Rally Raid
Toyota Land Cruiser GR Sport Rally Raid
Land Cruiser GR Sport Rally Raid Edition оснащается 3,3-литровым дизельным V6 с двойным турбонаддувом, который развивает мощность 304 л.с. и крутящий момент 700 Нм. Мощность передается на все четыре колеса через 10-ступенчатый автомат с электронными дифференциалами.

Toyota Land Cruiser GR Sport Rally Raid
Toyota Land Cruiser GR Sport Rally Raid

Будет выпущено только 12 таких автомобилей, еще 12 комплектов для переоборудования существующих машин также доступны. Стоимость специальной версии составляет 63 500 долларов, а полный пакет аксессуаров оценен в 10 200 долларов. В то же время обычный Land Cruiser 300 GR Sport в Японии стоит 55 100 долларов.

Источник:  Carscoops
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
12.09.2025 
Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-33