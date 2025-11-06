Названы самые подешевевшие автомобили с пробегом в РФ

«Авито Авто»: подержанные BMW и Toyota стали доступнее в России

В октябре 2025 года наблюдается снижение цен на вторичном авторынке в России, особенно на автомобили BMW и Toyota. По сравнению с началом года стоимость некоторых популярных моделей уменьшилась более чем на 10%.

По данным экспертов «Авито Авто», в среднем цена на авто на вторичном рынке в середине осени составила 790 тыс. рублей, что на 1% ниже, чем в сентябре. Больше всего за этот период подешевели модели BMW (-3,5%) и Toyota (-2,4%). Среди выделяемых моделей BMW, X5 упал в цене на 5,2% (до 2,75 млн рублей), 3-й серии – на 3,2% (до 1,5 млн рублей) и 5-й серии – на 2,2% (до 1,81 млн рублей).

С начала года цены на автомобили с пробегом снизились на 3,7%. Наибольшее удешевление произошло у марок Renault (-8,5%), Ford (-8,1%), Toyota (-7,7%) и Hyundai (-7%). Значительное падение цен также зафиксировано у Kia, Nissan (по -5,6% у каждой), Mitsubishi (-3,9%), Mazda (-3,4%) и Lada (-2,8%).

Среди конкретных моделей наибольшее снижение цен наблюдается у Renault Logan (-10,3%; до 399 тыс. рублей), Lada Kalina (-10%; до 270 тыс. рублей) и Toyota Camry (-8,9%; до 1,85 млн рублей).

Если сравнивать с октябрем прошлого года, цены на вторичном рынке также снизились на 3,7%. Доступнее стали автомобили марок Renault (-12,2%), Hyundai (-11,3%), Kia (-9,3%), Toyota (-9,1%) и Ford с Chevrolet (по -7,5%). В числе моделей с наибольшим снижением цен отмечены Toyota Camry (-11,9%; 1,85 млн рублей), Toyota RAV4 (-11,4%; 1,85 млн рублей) и Renault Logan (-11,1%; 399 тыс. рублей).

Эксперты добавили, что динамика средней цены обусловлена не только изменением стоимости конкретного автомобиля, но и структурными изменениями на рынке. Чем больше становится доступных версий определенной модели или бюджетных вариантов конкретной марки, тем ниже и их средняя цена.

