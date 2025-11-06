#
В РФ изменились цены на бюджетный китайский лифтбек и большой кроссовер

Марка Bestune обновила цены на модели B70 и T90: рост на 200 тысяч рублей

Марка Bestune, принадлежащая концерну FAW, изменила цены на две свои основные модели – лифтбек B70 и кроссовер T90. С начала ноября все комплектации моделей стали дороже на 200 тысяч рублей.

При этом действующие скидки, которые были введены с сентября, остались без изменений. При покупке обновленного B70 можно сэкономить от 500 до 700 тысяч рублей, приобретая T90 – от 500 до 700 тысяч рублей, в зависимости от версии и года выпуска.

Теперь базовая версия Bestune B70 Enjoyment (1.5 DCT) стоит 2,2 млн рублей, а цена топовой версии Master (2.0T AT) достигает 2,75 млн рублей. Цены на кроссовер Bestune T90 начинаются от 2,48 млн рублей за комплектацию Luxury (1.5 DCT) и достигают 3,32 млн рублей за флагманскую модель 2025 года.

Bestune B70
Bestune B70

Обновленный Bestune B70, который появился на российском рынке в конце прошлого года, предлагает турбомоторы объемом 1,5 литра (160 л.с.) и 2,0 литра (217 л.с.) в сочетании с 7-ступенчатым роботом или 6-ступенчатым автоматом Aisin.

Флагман Bestune T90, являющийся самым большим SUV бренда, предлагается с двигателями мощностью 160 или 245 л.с. и по своим размерам сопоставим с Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander.

Bestune T90
Bestune T90
Ранее «За рулем» сообщал, какие авто проедут полмиллиона километров без поломок.

