#
Сделайте это, поставив зимние шины на кроссовер — так они проживут дольше!

Эксперт раскрыл способ продлить жизнь зимним шинам на полноприводном кроссовере

Когда переходить на зимние шины, в каких поездках они наиболее нужны и где раньше всего появляется дорожный лед – круг актуальных вопросов раскрывает в новой статье эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Кроме того, несколько раз эксперт касается нюансов важных, связанных с износом и долговечностью зимних шин – понятное дело, что каждый автовладелец стремиться сохранить резину и шипы в «боевом» состоянии как можно дольше. Один из любопытных советов из статьи мы приводим прямо здесь – потому что подозреваем, что далеко не все владельцы полноприводных кроссоверов знают про этот момент.

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Поменяв шины на зимние на кроссоверах, где водитель может выбирать режим работы трансмиссии, следует включить вместо переднего привода автоматический полный привод.

К таким автомобилям относятся, например, все распространенные полноприводные машины концернов Nissan и Renault. В частности, на Nissan X-Trail все лето по асфальту можно ездить на режиме 2WD, но, установив зимние шины, рекомендую перевести переключатель в AUTO. Это нужно сделать на весь срок эксплуатации с зимними шинами. По опыту знаю, что так шипы будут целее.

Советы и лайфхаки по смене шин – в новой статье «За рулем»!

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Иннокентий Кишкурно
Фото:Егор Алеев/ТАСС и «За рулем»
07.11.2025 
Фото:Егор Алеев/ТАСС и «За рулем»
