В России в октбяре встали на учет 14 новых моделей транспорта

«Автостат»: в октябре на российском авторынке появилось 14 новых моделей

Аналитическое агентство «Автостат» в сотрудничестве с «Объединенной Лизинговой Ассоциацией» (ОЛА) провело исследование и установило, что в октябре 2025 года на российском авторынке появились и встали на учет 14 новых моделей: 8 легковых автомобилей, 2 LCV, 1 грузовик и 3 автобуса.

Из легковушек четыре были китайского производства: гибридный кроссовер BYD Sealion 6, Dongfeng Fengdu, седан Maextro S800 и Xpeng G7. Также были куплены и зарегистрированы мини-электромобиль Fiat Topolino, пикап Kia Tasman, внедорожник Mazda CX-70 и Toyota bZ5.

В сегменте LCV на рынок вышли новые модели отечественного бренда Eonyx: электрофургон Profi Cargo и электропикап Profi Pickup. Грузовик Sany S517 дебютировал в категории грузовиков, а среди автобусов впервые представлены Lotos Neon, Yutong ZK6126HG и ZK6127HNQ.

Ранее «За рулем» сообщал, что TopSpeed перечислил 10 самых надежных седанов.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube