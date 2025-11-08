Провернуло вкладыши: как распознать приговор для мотора

Эксперты раскрыли, что скрывается за вердиктом механиков – провернуло вкладыши

Современные автовладельцы часто совсем не разбираются в устройстве автомобиля, но некоторые поломки все же требуют понимания.

Одна из самых серьезных и дорогих – провернутые вкладыши коленвала. Чтобы разобраться, что это, представьте сердце мотора – коленчатый вал. Он вращается в специальных «постелях» блока цилиндров, и между ним и металлом находятся эти самые вкладыши-прокладки. Их задача – снижать трение, обеспечивая плавную работу под давлением моторного масла.

Со временем, из-за износа или плохого масла, вкладыши стираются. Когда один из них выходит из строя, коленвал начинает буквально биться о стенки, издавая характерный металлический стук, особенно на холодную или под нагрузкой. Этот звук – громкий и тревожный звоночек, который невозможно пропустить, если выключить музыку. Игнорирование стука приведет к фатальным последствиям, когда вращающийся вал превратит внутренности двигателя в металлическую стружку.

Услышав такой звук, нужно немедленно заглушить мотор и вызывать эвакуатор. Приговор механика: «провернуло вкладыши» означает сложный и дорогой ремонт – полную переборку двигателя. Коленвал придется шлифовать, ставя более толстые ремонтные вкладыши. Попутно всегда меняют все прокладки, сальники, кольца и другие изнашиваемые детали. Экономить на этом – значит рисковать повторным ремонтом.

Стоимость таких работ в сервисе для массовой иномарки стартует от 150 000 рублей. Сэкономить можно, самостоятельно закупив запчасти и найдя частного специалиста, но итоговая цена все равно будет высокой.

Главный совет прост: прислушивайтесь к своему автомобилю.

