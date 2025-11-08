#
На рынке семейных универсалов появится новый игрок с приятной ценой

Dacia представит компактный универсал C-Neo на платформе Bigster в течение года

Компания Dacia планирует выйти на рынок компактных универсалов с новой моделью, которая будет основана на кроссовере Bigster. Эта новинка, известная под внутренним кодовым названием C-Neo, может дебютировать в течение ближайшего года, как сообщает издание Autocar.

Модель станет частью расширения ассортимента бренда в C-сегменте, где продажи кроссовера Bigster составляют примерно 20% от общих продаж Dacia. Новый универсал планируется как средство для привлечения покупателей, которые предпочитают просторный автомобиль, но не ищут SUV.

По утечкам, C-Neo будет напоминать увеличенный и поднятый вариант модели Sandero, с длиной около 4,6 метра. У автомобиля будет пластиковый обвес и увеличенный клиренс, сохранившие характерный «внедорожный» стиль Dacia.

Dacia Bigster
Dacia Bigster

Что касается технической стороны, универсал будет построен на платформе CMF-B, которая также используется в других моделях марки. Он предложит бензиновые гибридные силовые установки с мощностью от 128 до 153 л.с. Данные о наличии полного привода пока не подтверждены, хотя среди соплатформенных моделей, таких как Dacia Duster и Bigster, есть версии с 4×4.

Dacia Bigster
Dacia Bigster

Согласно предварительным данным, стартовая цена C-Neo ожидается на уровне 23 тысяч евро (примерно 2,13 млн рублей), что значительно ниже стоимости Skoda Octavia, начинающейся от 29 тысяч евро. Этот подход соответствует стратегическому курсу Dacia, предлагающей практичные автомобили с минимальным уровнем оснащения и низкими наценками.

В компании предполагают, что уход таких моделей, как Ford Focus, Toyota Corolla и Volkswagen Golf, с рынка универсалов, а также рост цен в C-классе открывают новые перспективы для Dacia.

