#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Changan переписал цены на несколько моделей в России

Китайский бренд Changan изменил российские прайсы четырех своих моделей

Российский дистрибьютор бренда Changan изменил цены на четыре модели, сообщил независимый эксперт Олег Мосеев со ссылкой на CARgument.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Отметим, что в наличии у дилеров в России есть машины как 2024 года выпуска, так и 2025-го, и в большинстве случаев обновленные прайсы приводятся для обоих вариантов. В частности, компакт-кроссоверы CS35 Plus 2024 года выпуска выросли в цене на 20 тысяч рублей, а «свежие», 2025 года – сразу на 70 тысяч рублей. А кроссоверы Uni-K подорожали на 50 и 70 тысяч соответственно.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Вырос в цене и Uni-S – на 40 тысяч в версиях 2024 года и на 70 тысяч – в комплектации Tech Plus 25PY 2025 года. Кроме того, подорожание коснулось лифтбека Uni-V: за машины 2024 года теперь просят на 50 тысяч рублей больше.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Олег Мосеев
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 565
10.11.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0