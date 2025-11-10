Changan переписал цены на несколько моделей в России

Китайский бренд Changan изменил российские прайсы четырех своих моделей

Российский дистрибьютор бренда Changan изменил цены на четыре модели, сообщил независимый эксперт Олег Мосеев со ссылкой на CARgument.

Отметим, что в наличии у дилеров в России есть машины как 2024 года выпуска, так и 2025-го, и в большинстве случаев обновленные прайсы приводятся для обоих вариантов. В частности, компакт-кроссоверы CS35 Plus 2024 года выпуска выросли в цене на 20 тысяч рублей, а «свежие», 2025 года – сразу на 70 тысяч рублей. А кроссоверы Uni-K подорожали на 50 и 70 тысяч соответственно.

Вырос в цене и Uni-S – на 40 тысяч в версиях 2024 года и на 70 тысяч – в комплектации Tech Plus 25PY 2025 года. Кроме того, подорожание коснулось лифтбека Uni-V: за машины 2024 года теперь просят на 50 тысяч рублей больше.

