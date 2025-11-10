#
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Популярный кроссовер с полным приводом снова можно купить в России: цены

В РФ возобновили продажи кроссоверов Skoda Kodiaq по цене от 2,5 млн рублей

Семейный кроссовер Skoda Kodiaq, который производился в Нижнем Новгороде до 2022 года, продолжает оставаться востребованным, даже несмотря на то, что все поставки осуществляются исключительно через параллельный импорт. В настоящее время на рынке представлено несколько сотен автомобилей, цены на которые начинаются от 2 524 000 рублей.

За такую сумму предлагается полноприводный Kodiaq китайской сборки, оснащенный 2,0-литровым 220-сильным турбомотором и семиступенчатой трансмиссией. Однако эта комплектация не является максимальной, так как предполагает тканевый салон и меньший дисплей медиасистемы.

Далее, в Москве можно заказать переднеприводный Kodiaq с кожаным салоном и 2,0-литровым 186-сильным двигателем за 2 580 000 рублей. Аналогичная модель в Симферополе оценивается в 3 400 000 рублей, а в Новосибирске – на 300 тысяч дороже. Такие автомобили также доступны в Ижевске, Астрахани и Перми.

Skoda Kodiaq

Существует версия с 2,0-литровым 190-сильным мотором и полным приводом. В Тюмени её можно заказать за 4 095 000 рублей, а в Красноярске она продается из наличия за 4 600 000 рублей. В Мурманске цена начинается от 4 985 000 рублей, в Санкт-Петербурге – от 5 000 000 рублей, в Оренбурге – от 5 200 000 рублей, а в Челябинске – от 5 250 000 рублей.

Для любителей дизельных двигателей новые Kodiaq с 2,0-литровым 150-сильным дизелем и передним приводом доступны в Воронеже и Симферополе. В Воронеже эта модель стоит 5 068 000 рублей, а в Симферополе – 5 950 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автодом» перечислил 15 причин для срочной замены автомобиля.

10.11.2025 
Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Вместительный
Недостатки:
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Комментарий:
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((
-10