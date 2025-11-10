Популярный кроссовер с полным приводом снова можно купить в России: цены
Семейный кроссовер Skoda Kodiaq, который производился в Нижнем Новгороде до 2022 года, продолжает оставаться востребованным, даже несмотря на то, что все поставки осуществляются исключительно через параллельный импорт. В настоящее время на рынке представлено несколько сотен автомобилей, цены на которые начинаются от 2 524 000 рублей.
За такую сумму предлагается полноприводный Kodiaq китайской сборки, оснащенный 2,0-литровым 220-сильным турбомотором и семиступенчатой трансмиссией. Однако эта комплектация не является максимальной, так как предполагает тканевый салон и меньший дисплей медиасистемы.
Далее, в Москве можно заказать переднеприводный Kodiaq с кожаным салоном и 2,0-литровым 186-сильным двигателем за 2 580 000 рублей. Аналогичная модель в Симферополе оценивается в 3 400 000 рублей, а в Новосибирске – на 300 тысяч дороже. Такие автомобили также доступны в Ижевске, Астрахани и Перми.
Существует версия с 2,0-литровым 190-сильным мотором и полным приводом. В Тюмени её можно заказать за 4 095 000 рублей, а в Красноярске она продается из наличия за 4 600 000 рублей. В Мурманске цена начинается от 4 985 000 рублей, в Санкт-Петербурге – от 5 000 000 рублей, в Оренбурге – от 5 200 000 рублей, а в Челябинске – от 5 250 000 рублей.
Для любителей дизельных двигателей новые Kodiaq с 2,0-литровым 150-сильным дизелем и передним приводом доступны в Воронеже и Симферополе. В Воронеже эта модель стоит 5 068 000 рублей, а в Симферополе – 5 950 000 рублей.
