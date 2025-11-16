#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Такая перестановка колес при «переобувке» обеспечит равномерный износ шин
16 ноября
Такая перестановка колес при «переобувке» обеспечит равномерный износ шин
Эксперт Серебряков описал схему перестановки...
Интерьер Chevrolet Trax
16 ноября
В России появился новый недорогой и надежный кроссовер чуть дороже 2 млн рублей
В России стартовали продажи кроссоверов...
Toyota Land Cruiser 200
16 ноября
В РФ продается почти новый Land Cruiser 200 2008 года: сколько за него просят?
В Ангарске продают Toyota Land Cruiser 200 с...

Цены на бензин растут — пора переходить на газ?

Автостат: каждый второй российский водитель так или иначе собирается ставить ГБО

В России 50% автовладельцев готовы рассматривать переход на газобаллонное оборудование (ГБО), если цены на бензин достигнут определенных значений.

Все новости о событии
В Крыму сняли ограничения на продажу топлива

Об этом говорят данные свежего соцопроса, охватившего более 3 тысяч водителей. Причем 16,9% респондентов уже сейчас задумываются о том, чтобы установить ГБО на личный автомобиль. Чуть более 10% готовы отложить этот вопрос до ситуации, если цены за литр АИ-95 превысят 100 руб/литр. Но еще 23% будут думать о переходе на газ и при меньших ценах, от 80 до 100 руб/литр.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

При этом другие 50% российских автомобилистов вообще не рассматривают установку ГБО. Причем подавляющая часть (43,8%) указывает, что на газ не будут переходить ни при каких обстоятельствах, а оставшиеся 6,2% говорят, что лучше рассмотрят покупку электромобиля. А вы с кем из них согласны?

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:ЗР | Автостат
Количество просмотров 18
16.11.2025 
Фото:ЗР | Автостат
Поделиться:
Оцените материал:
0