Цены на бензин растут — пора переходить на газ?

Автостат: каждый второй российский водитель так или иначе собирается ставить ГБО

В России 50% автовладельцев готовы рассматривать переход на газобаллонное оборудование (ГБО), если цены на бензин достигнут определенных значений.

Об этом говорят данные свежего соцопроса, охватившего более 3 тысяч водителей. Причем 16,9% респондентов уже сейчас задумываются о том, чтобы установить ГБО на личный автомобиль. Чуть более 10% готовы отложить этот вопрос до ситуации, если цены за литр АИ-95 превысят 100 руб/литр. Но еще 23% будут думать о переходе на газ и при меньших ценах, от 80 до 100 руб/литр.

При этом другие 50% российских автомобилистов вообще не рассматривают установку ГБО. Причем подавляющая часть (43,8%) указывает, что на газ не будут переходить ни при каких обстоятельствах, а оставшиеся 6,2% говорят, что лучше рассмотрят покупку электромобиля. А вы с кем из них согласны?

