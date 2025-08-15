#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

В России могут легализовать ГБО без лишних проволочек

Сергей Миронов предложил упростить регистрацию ГБО для автомобилей

Соответствующее обращение лидер партии «Справедливая Россия – За правду», направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Рекомендуем
Сколько служит вариатор Весты? Вы удивитесь: 350 тыс. км — не предел!

Сейчас установка ГБО считается изменением конструкции машины, из-за чего автовладельцам приходится проходить сложную процедуру: получать разрешение, проводить экспертизу, вносить правки в документы и проходить дополнительный техосмотр.

По словам Миронова, это отнимает много времени, сил и денег. А из-за нехватки специализированных лабораторий и экспертов выполнить все требования порой просто невозможно.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Поэтому многие водители предпочитают не регистрировать ГБО вообще. И часто при продаже машины старый владелец снимает оборудование, а новый ставит его заново – и тоже без оформления. Это создает риски: нелегальное ГБО может быть небезопасным.

Что предлагают изменить?

Миронов считает, что если оборудование установлено в сертифицированном центре, его регистрацию нужно максимально упростить. Это поможет снизить бюрократическую нагрузку на автовладельцев и повысить безопасность (водители перестанут скрывать ГБО).

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Согласно стратегии развития транспорта, к 2030 году почти половина машин в России должна работать на альтернативном топливе. Но пока таких автомобилей всего около 5%. Упрощение регистрации ГБО может ускорить этот процесс, полагает политик.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: РИА Новости

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Количество просмотров 189
15.08.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
+1