В России могут легализовать ГБО без лишних проволочек
Соответствующее обращение лидер партии «Справедливая Россия – За правду», направил премьер-министру Михаилу Мишустину.
Сейчас установка ГБО считается изменением конструкции машины, из-за чего автовладельцам приходится проходить сложную процедуру: получать разрешение, проводить экспертизу, вносить правки в документы и проходить дополнительный техосмотр.
По словам Миронова, это отнимает много времени, сил и денег. А из-за нехватки специализированных лабораторий и экспертов выполнить все требования порой просто невозможно.
Поэтому многие водители предпочитают не регистрировать ГБО вообще. И часто при продаже машины старый владелец снимает оборудование, а новый ставит его заново – и тоже без оформления. Это создает риски: нелегальное ГБО может быть небезопасным.
Что предлагают изменить?
Миронов считает, что если оборудование установлено в сертифицированном центре, его регистрацию нужно максимально упростить. Это поможет снизить бюрократическую нагрузку на автовладельцев и повысить безопасность (водители перестанут скрывать ГБО).
Согласно стратегии развития транспорта, к 2030 году почти половина машин в России должна работать на альтернативном топливе. Но пока таких автомобилей всего около 5%. Упрощение регистрации ГБО может ускорить этот процесс, полагает политик.
Источник: РИА Новости