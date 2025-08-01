#
Lada Granta на пропане? Такая скоро будет

«АТС» готовит новую Lada Granta с пропановым ГБО и гарантией АВТОВАЗа

Группа компаний «АТС» объявила о скором выпуске новой модификации Lada Granta, оснащенной новым газобаллонным оборудованием (ГБО).

Это расширяет линейку газовых моделей, которые компания разрабатывает совместно с АВТОВАЗом.

В отличие от уже выпускаемых версий на метане (Vesta, Largus, Granta), новинка будет работать на пропане. Газовый баллон объемом 42 литра будет устанавливаться на заводе, что гарантирует сохранение официальной сервисной поддержки.

По словам директора ГК «АТС» Алексея Сучкова, производственные планы составят от 100 до 200 автомобилей в месяц – в зависимости от спроса. Цена пропановой версии окажется примерно на 50 тысяч рублей выше, чем у бензиновой.

«АТС» уже сотрудничает с АВТОВАЗом в производстве метановых (CNG) модификаций Lada Largus и Vesta. Кроме того, на мощностях тольяттинского завода выпускается метановая Granta – собственный проект группы.

О точных сроках начала продаж новой модели будет сообщено дополнительно.

Группа компаний «АТС» специализируется на разработке, производстве и продвижении автомобилей с газомоторным топливом (ГМТ), преимущественно в партнёрстве с АВТОВАЗом.

Эксперт «За рулем» ранее рассказал, как выгодно купить и обслуживать Гранту с пробегом.

Источник: Группа компаний АТС| Установка ГБО/ВКонтакте

01.08.2025 
Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-45