Lada Granta на пропане? Такая скоро будет

«АТС» готовит новую Lada Granta с пропановым ГБО и гарантией АВТОВАЗа

Группа компаний «АТС» объявила о скором выпуске новой модификации Lada Granta, оснащенной новым газобаллонным оборудованием (ГБО).

Это расширяет линейку газовых моделей, которые компания разрабатывает совместно с АВТОВАЗом.

В отличие от уже выпускаемых версий на метане (Vesta, Largus, Granta), новинка будет работать на пропане. Газовый баллон объемом 42 литра будет устанавливаться на заводе, что гарантирует сохранение официальной сервисной поддержки.

По словам директора ГК «АТС» Алексея Сучкова, производственные планы составят от 100 до 200 автомобилей в месяц – в зависимости от спроса. Цена пропановой версии окажется примерно на 50 тысяч рублей выше, чем у бензиновой.

«АТС» уже сотрудничает с АВТОВАЗом в производстве метановых (CNG) модификаций Lada Largus и Vesta. Кроме того, на мощностях тольяттинского завода выпускается метановая Granta – собственный проект группы.

О точных сроках начала продаж новой модели будет сообщено дополнительно.

Группа компаний «АТС» специализируется на разработке, производстве и продвижении автомобилей с газомоторным топливом (ГМТ), преимущественно в партнёрстве с АВТОВАЗом.

Источник: Группа компаний АТС| Установка ГБО/ВКонтакте