С надежностью — полный порядок: почти идеальный автомобиль за 500 тысяч

Эксперт «За рулем» рассказал, как выгодно купить и обслуживать Гранту с пробегом

500 тысяч рублей за автомобиль – по нынешним временам сумма почти смешная. Или грустная – тут уж как посмотреть.

Однако эксперт «За рулем» Александр Виноградов сделал подробный обзор вполне достойных машин за эти деньги. Он ставит вопрос так: несколько лет назад за означенную сумму можно было купить новую Гранту – а что можно купить сейчас? Как ни странно, с этим бюджетом Lada Granta все еще один из лучших вариантов. Правда, уже не новая, а подержанная.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– За полмиллиона рублей можно найти обновленную Гранту 2019-2020 годов выпуска. Приятно, что Лада встречается со всеми типами кузова – хэтчбек, лифтбек, седан и универсал. Есть и кросс-версии. Со временем ситуация с коррозионной стойкостью кузова стала намного лучше, но все же стоит проверить нижние кромки дверей. Интерьер после обновления 2018 года тоже стал выглядеть лучше, хотя сами материалы отделки остались дешевыми.

На рынке есть несколько вариантов двигателя и коробок передач. Самый распространенный – это восьмиклапанный двигатель 1.6 (87 л.с.) с 5-ступенчатой механикой. В целом, двигатель довольно надежный. Слабым местом у него является водяной насос, который при сильном износе может заклинить. Лучше его поменять принудительно вместе с приводным ремнем.

Попадаются и машины с мощным 106-сильным двигателем 1.6. Есть Гранты и с мотором мощностью 98 л.с., который работает в паре исключительно с 4-ступенчатым автоматом. Автомат Jatco надежен при соблюдении регламента смены масла каждые в 60 тысяч км. Вне зависимости от двигателя и коробки, одним из главных преимуществ Гранты остается доступность, во всех смыслах. Да и с надежностью у автомобиля полный порядок.

А если все-таки не Гранта, и всего за 500 тысяч? Смотрите все нормальные варианты в статье «За рулем»!