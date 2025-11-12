#
>
В этом сезоне арендовать велосипед в столице стало еще проще

Пользователи городского проката «Велобайк» совершили более 30 тыс. поездок на велосипедах при помощи приложения «Метро Москвы».

Услуга аренды велотранспорта находится в разделе «Сервисы» личного кабинета пассажира. Что еще можно сделать в приложении:

  • найти на карте ближайший велосипед или парковку
  • проверить уровень заряда
  • взять велосипед за несколько кликов
  • посмотреть свою историю поездок.
  • написать в чат поддержки и узнать ответы на популярные вопросы.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать единую цифровую транспортную систему. Интеграция с приложением «Метро Москвы» сделала сервис аренды велосипедов еще удобнее. Мы видим, что москвичи активно пользуются этой возможностью – с момента запуска совершили более 30 тыс. поездок», – отметил Максим Ликсутов.

Источник:  Дептранс
Фото:Артем Геодакян/ТАСС
12.11.2025 
Фото:Артем Геодакян/ТАСС
