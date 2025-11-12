В этом сезоне арендовать велосипед в столице стало еще проще

Москвичи более 30 тыс. раз арендовали городские велосипеды через приложение «Метро Москвы»

Пользователи городского проката «Велобайк» совершили более 30 тыс. поездок на велосипедах при помощи приложения «Метро Москвы».

Услуга аренды велотранспорта находится в разделе «Сервисы» личного кабинета пассажира. Что еще можно сделать в приложении:

найти на карте ближайший велосипед или парковку

проверить уровень заряда

взять велосипед за несколько кликов

посмотреть свою историю поездок.

написать в чат поддержки и узнать ответы на популярные вопросы.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать единую цифровую транспортную систему. Интеграция с приложением «Метро Москвы» сделала сервис аренды велосипедов еще удобнее. Мы видим, что москвичи активно пользуются этой возможностью – с момента запуска совершили более 30 тыс. поездок», – отметил Максим Ликсутов.

