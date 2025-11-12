Выбрать удобный маршрут и сэкономить: новое обновление 2ГИС

2ГИС начал показывать стоимость проезда на общественном транспорте

Приложение 2ГИС теперь включает информацию о стоимости проезда на общественном транспорте. Как сообщили в пресс-офисе компании, пользователи смогут увидеть стоимость каждого участка маршрута и общую сумму поездки, включая пересадки.

По словам разработчиков, это обновление поможет выбрать самый удобный и экономичный маршрут, например, минимизировав количество пересадок или выбрав менее дорогой транспорт. 2ГИС уже отображает стоимость проезда более чем в 100 городах России, включая автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутки, метро, а в Москве – также МЦК и МЦД. Ожидается, что функция будет расширяться на новые населенные пункты.

Чтобы узнать стоимость проезда, достаточно построить маршрут в приложении. Геосервис предложит различные варианты и отобразит стоимость для каждого из них. Если маршрут включает пересадки, будет показана стоимость на каждом виде транспорта и итоговая сумма за всю поездку.

Дмитрий Шварц, менеджер продукта «Транспорт» в 2ГИС, отметил: «Особенно полезна эта функция будет для больших городов, где выбор маршрутов большой и легко запутаться, и для тех, кто впервые в городе или редко пользуется общественным транспортом».

Стоимость отображается по базовому тарифу, без учета льгот и скидок, и информация поступает из официальных источников в соответствующем городе. Узнать стоимость проезда можно с помощью актуальной версии мобильного приложения для iOS и Android.

