Этот новый бюджетный седан стал дефицитным в России
Российские автосалоны столкнулись с дефицитом седанов Belgee S50, которые отсутствуют во многих регионах страны. Обзвон дилеров показал, что модель полностью закончилась в ряде шоурумов.
Согласно информации от аналитиков «Автостат Инфо», в октябре в России был продан 1171 седан Belgee S50, что почти в пять раз меньше, чем продажи кроссоверов X70, и в четыре раза меньше, чем X50.
Основной причиной дефицита многие эксперты называют высокий интерес к S50, который не успевает покрыть завод «Белджи» в Беларуси.
Belgee S50, являющийся переработанной версией Geely Emgrand, оснащен атмосферным двигателем с мощностью 122 л.с. и предлагается с механической коробкой или традиционным автоматом. Цены на автомобиль колеблются от 1,85 до 2,27 млн рублей.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Как авторынок РФ реагирует на повышение утильсбора
|
В АИ-92 — спирт. Будут ли разбавлять топливо?
|
Этому советскому грузовику не было равных на бездорожье
Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры перечислили авто, которые привезут по льготной ставке после 1 декабря.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.