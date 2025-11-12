#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Этот новый бюджетный седан стал дефицитным в России

Еще на старте продаж у дилеров в РФ почти закончился Belgee S50

Российские автосалоны столкнулись с дефицитом седанов Belgee S50, которые отсутствуют во многих регионах страны. Обзвон дилеров показал, что модель полностью закончилась в ряде шоурумов.

Рекомендуем
Первые заморозки — греть двигатель или нет

Согласно информации от аналитиков «Автостат Инфо», в октябре в России был продан 1171 седан Belgee S50, что почти в пять раз меньше, чем продажи кроссоверов X70, и в четыре раза меньше, чем X50.

Основной причиной дефицита многие эксперты называют высокий интерес к S50, который не успевает покрыть завод «Белджи» в Беларуси.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Belgee S50, являющийся переработанной версией Geely Emgrand, оснащен атмосферным двигателем с мощностью 122 л.с. и предлагается с механической коробкой или традиционным автоматом. Цены на автомобиль колеблются от 1,85 до 2,27 млн рублей.

Belgee S50
Belgee S50
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Как авторынок РФ реагирует на повышение утильсбора
В АИ-92 — спирт. Будут ли разбавлять топливо?
Этому советскому грузовику не было равных на бездорожье

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры перечислили авто, которые привезут по льготной ставке после 1 декабря.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  «Китайские автомобили»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Belgee
Количество просмотров 29
12.11.2025 
Фото:Depositphotos | Belgee
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Belgee S50

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв