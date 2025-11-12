Этот новый бюджетный седан стал дефицитным в России

Еще на старте продаж у дилеров в РФ почти закончился Belgee S50

Российские автосалоны столкнулись с дефицитом седанов Belgee S50, которые отсутствуют во многих регионах страны. Обзвон дилеров показал, что модель полностью закончилась в ряде шоурумов.

Согласно информации от аналитиков «Автостат Инфо», в октябре в России был продан 1171 седан Belgee S50, что почти в пять раз меньше, чем продажи кроссоверов X70, и в четыре раза меньше, чем X50.

Основной причиной дефицита многие эксперты называют высокий интерес к S50, который не успевает покрыть завод «Белджи» в Беларуси.

Belgee S50, являющийся переработанной версией Geely Emgrand, оснащен атмосферным двигателем с мощностью 122 л.с. и предлагается с механической коробкой или традиционным автоматом. Цены на автомобиль колеблются от 1,85 до 2,27 млн рублей.

Belgee S50

