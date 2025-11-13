Названы самые долговечные двигатели: на некоторые машины их ставят до сих пор

Autocar привел топ-10 самых долговечных моторов в истории

В истории автомобилестроения существуют двигатели, которые продолжают выпускать десятилетиями почти без изменений. Издание Autocar вспомнило о наиболее выносливых силовых агрегатах, которые пережили целые поколения автомобилей.

Одним из таких двигателей является Ford Modular V8 объемом от 4,6 до 5,8 литра, производимый на заводе Ford в канадском Виндзоре с 1990 года и по настоящее время. Данный мотор остается популярным и активно устанавливается на несколько моделей Ford, включая пикапы F-Series. Ранее также выполненная версия V10 объемом 6,8 литра использовалась на тяжелых пикапах Super Duty.

Другим долгожителем стал Ford Kent, который выпускался с 1959 по 2002 год.

Не менее выносливой оказалась восьмерка Ford Windsor, объем которой составляет от 3,6 до 5,8 литра, производимая с 1961 года и до сих пор. Первоначально этот двигатель устанавливали на Ford Fairlane четвертого поколения, а позже его ставили на множество других моделей, включая Sunbeam Tiger и легендарную AC Cobra. Сегодня этот агрегат больше не устанавливают на новые автомобили, но продолжают производить как запчасть для тюнинга и рестомодов.

Список самых долговечных моторов:

Ford Modular V8 (1990 – производство продолжается);

Ford Kent (1959 – 2002);

Ford Windsor (1961 – производство продолжается);

Buick V6 (1962 – 2009);

Rover V8 (1967 – 2004);

AMC Straight Six (1964–2006);

Renault Cléon-Fonte (1962–2004);

Rolls-Royce L-Series (1959–2020);

Chevrolet Small Block (1955 – производство продолжается);

