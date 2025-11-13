Названы самые долговечные двигатели: на некоторые машины их ставят до сих пор
В истории автомобилестроения существуют двигатели, которые продолжают выпускать десятилетиями почти без изменений. Издание Autocar вспомнило о наиболее выносливых силовых агрегатах, которые пережили целые поколения автомобилей.
Одним из таких двигателей является Ford Modular V8 объемом от 4,6 до 5,8 литра, производимый на заводе Ford в канадском Виндзоре с 1990 года и по настоящее время. Данный мотор остается популярным и активно устанавливается на несколько моделей Ford, включая пикапы F-Series. Ранее также выполненная версия V10 объемом 6,8 литра использовалась на тяжелых пикапах Super Duty.
Другим долгожителем стал Ford Kent, который выпускался с 1959 по 2002 год.
Не менее выносливой оказалась восьмерка Ford Windsor, объем которой составляет от 3,6 до 5,8 литра, производимая с 1961 года и до сих пор. Первоначально этот двигатель устанавливали на Ford Fairlane четвертого поколения, а позже его ставили на множество других моделей, включая Sunbeam Tiger и легендарную AC Cobra. Сегодня этот агрегат больше не устанавливают на новые автомобили, но продолжают производить как запчасть для тюнинга и рестомодов.
Список самых долговечных моторов:
- Ford Modular V8 (1990 – производство продолжается);
- Ford Kent (1959 – 2002);
- Ford Windsor (1961 – производство продолжается);
- Buick V6 (1962 – 2009);
- Rover V8 (1967 – 2004);
- AMC Straight Six (1964–2006);
- Renault Cléon-Fonte (1962–2004);
- Rolls-Royce L-Series (1959–2020);
- Chevrolet Small Block (1955 – производство продолжается);
- AMC Straight Six (1964–2006).
