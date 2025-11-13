«Обрубили все концы»: эти автобренды точно не вернутся в Россию

Автоэксперт Иванов рассказал, какие компании не хотят возвращаться в Россию

Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф», поделился мнением о концернах, которые покинули российский рынок в 2022 году и вряд ли вернутся.

Он отметил, что Mercedes-Benz продал свою дистрибуцию и полностью расстался с производством в России, что делает маловероятным их возвращение. Осталась возможность обратного выкупа, но, по словам эксперта, вряд ли они по этому пути захотят идти.

Также, по его словам, Mazda утратила возможность вернуть завод во Владивостоке, так как срок для выкупа уже истек. Это также говорит о том, что японский бренд не планирует возвращаться на рынок.

Касательно Toyota Иванов заявил, что ситуация не изменилось, и завод, который ранее производил автомобили под этой маркой в Шушарах, теперь будет выпускать продукцию другого бренда.

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи автомобилей Mazda в России выросли в 2,5 раза.

