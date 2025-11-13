#
Стала известна сумма ущерба от обрушения в Красногорске

Ущерб от аварии при демонтаже комплекса «Снежком» составил 100 миллионов рублей

Сумма ущерба от обрушения части комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске может составить до 100 млн рублей, пишет источник со ссылкой на пресс-службу Российского союза автостраховщиков (РСА).

Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Сам инцидент произошел в минувший вторник 11 ноября. В Красногорске демонтируют горнолыжный комплекс «Снежком», и в ходе работ местные жители неоднократно жаловались на вибрации и перебои с интернетом и электричеством. При сносе последней железобетонной колонны от нее отломился большой кусок и упал на расположенную в непосредственной близости автостоянку и проходящий через нее проезд.

Обломки заблокировали движение по одной из полос, а также повредили десятки автомобилей – первоначально сообщалось, что их порядка пятидесяти, затем цифра выросла до 140, по последним данным – до 145. Также сообщалось, что в результате инцидента пострадало два человека – они обратились за медпомощью. Возбуждено уголовное дело.

  «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  ТАСС
Иннокентий Кишкурно
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
13.11.2025 
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
