Обрушение в Красногорске: как водителям получить компенсацию за разбитые машины

Юрист рассказал, как действовать владельцам поврежденных в Красногорске машин

Адвокат Дмитрий Якубовский разъяснил порядок действий для владельцев автомобилей, пострадавших при обрушении конструкции горнолыжного комплекса «Снежком».

Напомним: во вторник в Красногорске произошло обрушение опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть, более 50 машин повреждены, два человека после инцидента обратились за медицинской помощью.

Специалист рекомендует немедленно обратиться в ГИБДД и полицию для фиксации ущерба и уведомить страховые компании.

«Также важно уведомить страховые компании – если автомобили застрахованы по каско – по ОСАГО не будет возможности получить компенсацию», - добавил он.

Поврежденные в результате обрушения опорной колонны горнолыжного комплекса «Снежком» автомобили в Красногорске.

Юрист подчеркнул, что в соответствии со статьей 1064 Гражданского Кодекса РФ, весь причиненный имуществу ущерб подлежит полному возмещению виновной стороной. Он советует автовладельцам тщательно зафиксировать все повреждения транспортных средств с помощью фото и видео, а также составить детальное описание. Эксперт отметил важность получения официальных справок от компетентных органов и проведения независимой оценки стоимости ремонта.

Якубовский добавил, что поскольку инцидент создавал реальную угрозу жизни людей, Прокуратура возбудит уголовное дело.

При этом владельцам поврежденных машин он также рекомендует направить заявление в Ростехнадзор или иные федеральные органы, осуществляющие контроль за безопасностью строительства.

