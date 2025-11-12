#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Обрушение в Красногорске: как водителям получить компенсацию за разбитые машины

Юрист рассказал, как действовать владельцам поврежденных в Красногорске машин

Адвокат Дмитрий Якубовский разъяснил порядок действий для владельцев автомобилей, пострадавших при обрушении конструкции горнолыжного комплекса «Снежком».

Рекомендуем
Лада Искра против конкурентов — большой тест недорогих седанов

Напомним: во вторник в Красногорске произошло обрушение опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть, более 50 машин повреждены, два человека после инцидента обратились за медицинской помощью.

Специалист рекомендует немедленно обратиться в ГИБДД и полицию для фиксации ущерба и уведомить страховые компании.

«Также важно уведомить страховые компании – если автомобили застрахованы по каско – по ОСАГО не будет возможности получить компенсацию», - добавил он.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Поврежденные в результате обрушения опорной колонны горнолыжного комплекса «Снежком» автомобили в Красногорске.
Поврежденные в результате обрушения опорной колонны горнолыжного комплекса «Снежком» автомобили в Красногорске.

Юрист подчеркнул, что в соответствии со статьей 1064 Гражданского Кодекса РФ, весь причиненный имуществу ущерб подлежит полному возмещению виновной стороной. Он советует автовладельцам тщательно зафиксировать все повреждения транспортных средств с помощью фото и видео, а также составить детальное описание. Эксперт отметил важность получения официальных справок от компетентных органов и проведения независимой оценки стоимости ремонта.

Поврежденные автомобили в Красногорске.
Поврежденные автомобили в Красногорске.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Якубовский добавил, что поскольку инцидент создавал реальную угрозу жизни людей, Прокуратура возбудит уголовное дело.

При этом владельцам поврежденных машин он также рекомендует направить заявление в Ростехнадзор или иные федеральные органы, осуществляющие контроль за безопасностью строительства.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
Количество просмотров 66
12.11.2025 
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
+2