МВД будет публиковать объективный рейтинг автошкол

Госдума приняла законопроект о рейтинге автошкол

Министерство внутренних дел России планирует разработать критерии эффективности работы автошкол, после чего информация будет общедоступной для будущих водителей. Данный законопроект был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях.

Сотрудники МВД создадут перечень показателей, которые помогут оценить уровень подготовки водителей в автошколах. Эти данные будут размещены на официальном сайте министерства, чтобы потенциальные автомобилисты имели возможность изучить качество обучения в каждом учебном заведении.

Кроме того, у граждан будет возможность оставлять отзывы о своем обучении. Информация на сайте будет своевременно обновляться. Запланировано, что закон вступит в силу через полгода после его официальной публикации.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что в процессе составления рейтинга автошкол будут учтены результаты экзаменов, а также количество аварий, в которых участвуют выпускники. Он выразил надежду, что это позволит создать объективный рейтинг, значительно повысить качество обучения водителей и тем самым уменьшить количество ДТП, что сделает дороги более безопасными как для водителей, так и для пешеходов.

