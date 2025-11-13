МВД будет публиковать объективный рейтинг автошкол
Министерство внутренних дел России планирует разработать критерии эффективности работы автошкол, после чего информация будет общедоступной для будущих водителей. Данный законопроект был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях.
Сотрудники МВД создадут перечень показателей, которые помогут оценить уровень подготовки водителей в автошколах. Эти данные будут размещены на официальном сайте министерства, чтобы потенциальные автомобилисты имели возможность изучить качество обучения в каждом учебном заведении.
Кроме того, у граждан будет возможность оставлять отзывы о своем обучении. Информация на сайте будет своевременно обновляться. Запланировано, что закон вступит в силу через полгода после его официальной публикации.
Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что в процессе составления рейтинга автошкол будут учтены результаты экзаменов, а также количество аварий, в которых участвуют выпускники. Он выразил надежду, что это позволит создать объективный рейтинг, значительно повысить качество обучения водителей и тем самым уменьшить количество ДТП, что сделает дороги более безопасными как для водителей, так и для пешеходов.
