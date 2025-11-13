Автопарк России стареет: сроки владения машиной заметно выросли

Эксперт Удалов: сроки владения автомобилями в РФ становятся длиннее

На конференции «Автострахование-2025» Сергей Удалов, исполнительный директор агентства «Автостат», отметил, что сроки владения легковыми автомобилями в России продолжают увеличиваться.

По данным за девять месяцев 2025 года, только 9% автомобилей в возрасте от трех до семи лет сменили владельца, что ниже показателя 2019 года в 15%.

Замедление продаж автомобилей и увеличение сроков владения негативно сказываются на рынке, уменьшая его обороты и влияя на объемы страховых продуктов.

Удалов выделил несколько основных тенденций:

Увеличилась доля новых автомобилей, приобретаемых в кредит.

Складские запасы, сформированные в 2024 году, значительно сократились.

Доля китайских брендов, составлявшая 60% в прошлом году, начала снижаться на фоне увеличения продаж локальных марок, созданных в основном из китайских комплектующих.

Также в отрасли ощущаются последствия увеличенного импорта прошлых лет: лизинговые компании получают обратно значительное количество автомобилей, и, по мнению Удалова, этот процесс продолжится в обозримом будущем.

В общем, спрос на новые легковые автомобили в России стабилизировался в пределах 120-160 тысяч машин в месяц, однако структура и динамика рынка продолжают меняться под воздействием различных факторов, включая кредитование, импорт, обновление автопарка и активность производителей.

