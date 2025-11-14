Новый доступный кроссовер с автоматом снова можно купить в России

В РФ появились в продаже новые кроссоверы Chevrolet Trax по цене от 2,1 млн рублей

Кроссовер Chevrolet Trax со стильным и «молодежным» дизайном продолжают привозить в РФ под заказ из Кореи по цене от 2 120 000 рублей. За столько компания из Владивостока предлагает кроссовер в комплектации LS.

В эту комплектацию входят современные функции, такие как мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, кондиционер, датчик света, электронный ручник с функцией удержания, несколько USB-портов, круиз-контроль, камера заднего вида, LED-оптика и 17-дюймовые литые диски.

В городе Томск аналогичный кроссовер можно заказать за 2 227 600 рублей, а в Находке, расположенной рядом с Владивостоком, цена составит 2 450 000 рублей. В Находке предлагают более богатую комплектацию, которая включает цифровую панель приборов с 10,25-дюймовым экраном, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой Start/Stop, адаптивный круиз-контроль и множество других опций, которых нет в базовом варианте.

Что касается спортивной версии Chevrolet Trax RS, ее цена в Приморье начинается от 2 850 000 рублей. Она отличается характерными шильдиками, черной кожаной отделкой с красными элементами, оригинальным рулем с глянцевыми вставками и перфорированным ободом.

Все рассматриваемые кроссоверы оснащены однотипным силовым агрегатом – 137-сильным бензиновым мотором объемом 1,2 литра, работающим в паре с 6-ступенчатым автоматом и передним приводом.

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили можно выгоднее всего продать в России.

