#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Газпромнефть» признана сетью АЗС года
14 ноября
«Газпромнефть» признана сетью АЗС года
Сеть автозаправочных станций «Газпромнефть»...
Интерьер Tank 300
14 ноября
В РФ обновился хорошо известный рамный внедорожник: цены и комплектации
Бренд Tank озвучил цены на обновленный...
Интерьер Bentley Continental GT Supersports
14 ноября
Bentley Continental GT 2027 вышел в спецверсии
Компания Bentley представила Continental GT...

Новый доступный кроссовер с автоматом снова можно купить в России

В РФ появились в продаже новые кроссоверы Chevrolet Trax по цене от 2,1 млн рублей

Кроссовер Chevrolet Trax со стильным и «молодежным» дизайном продолжают привозить в РФ под заказ из Кореи по цене от 2 120 000 рублей. За столько компания из Владивостока предлагает кроссовер в комплектации LS.

Рекомендуем
Как браслеты помогают выбраться с бездорожья — экспертиза «За рулем»

В эту комплектацию входят современные функции, такие как мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, кондиционер, датчик света, электронный ручник с функцией удержания, несколько USB-портов, круиз-контроль, камера заднего вида, LED-оптика и 17-дюймовые литые диски.

В городе Томск аналогичный кроссовер можно заказать за 2 227 600 рублей, а в Находке, расположенной рядом с Владивостоком, цена составит 2 450 000 рублей. В Находке предлагают более богатую комплектацию, которая включает цифровую панель приборов с 10,25-дюймовым экраном, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой Start/Stop, адаптивный круиз-контроль и множество других опций, которых нет в базовом варианте.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Chevrolet Trax
Chevrolet Trax

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Что касается спортивной версии Chevrolet Trax RS, ее цена в Приморье начинается от 2 850 000 рублей. Она отличается характерными шильдиками, черной кожаной отделкой с красными элементами, оригинальным рулем с глянцевыми вставками и перфорированным ободом.

Все рассматриваемые кроссоверы оснащены однотипным силовым агрегатом – 137-сильным бензиновым мотором объемом 1,2 литра, работающим в паре с 6-ступенчатым автоматом и передним приводом.

Chevrolet Trax
Chevrolet Trax
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Штрафы с камер за отсутствие ОСАГО — свежие подробности
На «китайцах» для РФ занизят мощность до 160 л. с. под утильсбор. Правда или миф?
Подписчик заснял в Китае интересный автомобиль, который скоро привезут в РФ

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили можно выгоднее всего продать в России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  «Автоновости дня»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 13
14.11.2025 
Фото:Chevrolet
Поделиться:
Оцените материал:
0