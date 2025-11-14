Новый кроссовер Chery едва не разбился при съемках рекламы (видео)

Кроссовер Chery Fulwin X3L провалил тест на покорение лестницы Тяньмэнь в Китае

Новейший кроссовер Chery Fulwin X3L не прошел оригинальный тест на покорение лестницы горы Тяньмэнь.

Вся история началась в 2018 году, когда фокус с заездом на все 999 ступеней древней китайской лестницы проделал Range Rover Sport. Задача эта довольно сложная: зацеп минимизируется не только наличием самих ступеней, но и их многовековой отполированностью, градиент местами доходит до 60°, а пространство для маневра ограничено довольно узкими перилами. Китайцы решили повторить трюк, но что-то пошло не так.

Chery Fulwin X3L

Дело в том, что в подобных трюках используют страховочные тросы – и один из них, а вовсе не технические данные Fulwin X3L, стали причиной провала. Сообщается, что анкер одного из тросов в процессе подъема вырвало с места крепления и бросило прямо в правое колесо – оставшейся тяги машине не хватило, она неловко «сползла» и врубилась кормой в почтенные перила.

В Chery заверили, что восстановят памятник архитектуры, но заявлений в плане «можем повторить» делать не спешат, лишь обещают сделать выводы. Впрочем, зная их упорство... Тем более что машина-то интересная: габариты 4545 х 1950 х 1815 мм, последовательный гибрид на два электродвижка суммарной отдачей 428 л.с. (плюс бензогенератор 1.5), запас хода 1200 км... Ждем дубль-2!

