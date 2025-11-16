Экология
Известна дата премьеры электрического Porsche Cayenne

Первый в истории электрический Cayenne представят на Icons of Porsche в Дубае

Несмотря на провал другого люкс-внедорожника в электроверсии, ребята из Porsche уверены в успехе электро-Кайена – и уже анонсировали даты премьеры.

По словам представителей компании, презентация Cayenne Electric будет состоять из двух частей: 19 ноября машину представят онлайн, а 22-23 – уже оффлайн, в рамках фестиваля Icons of Porsche в Дубае. Напомним, интерьер ингольштадцы уже «спалили», показав изогнутый центральный дисплей, анонсировав расширенные обогревы, а также ИИ, который управляет функциями комфорта и мультимедиа, поддерживая сложные голосовые команды.

Что касается внешки, то на свежем промофото она «засекречена», хотя понятно, что едва ли экстерьер «электрички» далеко уйдет от ДВС-собратьев и гибрида. Но посмотреть на детали оформления, безусловно, будет интересно.

И еще интереснее будет узнать подробные ТХ, ведь для электрического Кайена обещают сохранить фамильную динамику и управляемость Porsche, добавив комфорт на длинных маршрутах и улучшенные внедорожные возможности. Получится ли снабдить Кайен электрической прытью Taycan и ничего не испортить, узнаем уже совсем скоро. Пока лишь известно, что в арсенале у Cayenne Electric будут электромоторы с суммарной отдачей свыше 1000 л.с. и новейшие батареи с сверхбыстрой зарядкой.

Иннокентий Кишкурно
16.11.2025 
