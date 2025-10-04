Появились первые фото салона новейшего Porsche Cayenne Electric
Компания Porsche поделилась информацией об интерьере нового Cayenne Electric, который будет представлен в конце 2025 года.
Электрическая версия кроссовера предлагает обновлённую конструкцию салона с акцентом на цифровизацию и персонализацию. Cayenne Electric будет иметь три экрана, включая опциональный дисплей для пассажиров, а центральный экран изогнут снизу для улучшения управления.
Для повышения комфорта в модели предусмотрены электрические регулировки задних сидений, обогрев подлокотников и дверных карт. Панорамная крыша с технологией Variable Light Control позволит изменять степень прозрачности стекла, а функция Mood Modes объединит климат, освещение и аудиосистему для создания различных сценариев в поездке.
В новинке впервые будет встроен голосовой помощник на базе ИИ, который управляет функциями комфорта и мультимедиа, а также поддерживает сложные голосовые команды. Кроме того, присутствует система Porsche Digital Key с технологией Ultra Wideband, благодаря которой автомобиль сможет автоматически блокировать или разблокировать двери при распознавании смартфона или умных часов владельца.
По словам разработчиков, Cayenne Electric объединяет традиции Porsche с новыми цифровыми технологиями и предлагает самый высокий уровень персонализации в истории модели. Стоимость Porsche Cayenne Electric на данный момент неизвестна; бензиновая версия в Германии стартует от 101 тысячи долларов, а гибридная – от 116 тысяч евро.
