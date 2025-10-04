Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Aston Martin Vantage
4 октября
Aston Martin выпустит новый спорткар на «механике»: подробности
Aston Martin анонсировал новую версию Vantage с...
Интерьер Porsche Cayenne Electric
4 октября
Появились первые фото салона новейшего Porsche Cayenne Electric
Cayenne Electric получит три дисплея и новейшие...
Количество кроссоверов и внедорожников в РФ побило исторический рекорд
4 октября
Количество кроссоверов и внедорожников в РФ побило исторический рекорд
Автостат: сегмент SUV на российском авторынке...

Появились первые фото салона новейшего Porsche Cayenne Electric

Cayenne Electric получит три дисплея и новейшие цифровые технологии от Porsche

Компания Porsche поделилась информацией об интерьере нового Cayenne Electric, который будет представлен в конце 2025 года.

Все новости о событии
Бензиновый кризис — как его будут разрешать?

Электрическая версия кроссовера предлагает обновлённую конструкцию салона с акцентом на цифровизацию и персонализацию. Cayenne Electric будет иметь три экрана, включая опциональный дисплей для пассажиров, а центральный экран изогнут снизу для улучшения управления.

Для повышения комфорта в модели предусмотрены электрические регулировки задних сидений, обогрев подлокотников и дверных карт. Панорамная крыша с технологией Variable Light Control позволит изменять степень прозрачности стекла, а функция Mood Modes объединит климат, освещение и аудиосистему для создания различных сценариев в поездке.

Интерьер Porsche Cayenne Electric
Интерьер Porsche Cayenne Electric
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В новинке впервые будет встроен голосовой помощник на базе ИИ, который управляет функциями комфорта и мультимедиа, а также поддерживает сложные голосовые команды. Кроме того, присутствует система Porsche Digital Key с технологией Ultra Wideband, благодаря которой автомобиль сможет автоматически блокировать или разблокировать двери при распознавании смартфона или умных часов владельца.

Интерьер Porsche Cayenne Electric
Интерьер Porsche Cayenne Electric

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

По словам разработчиков, Cayenne Electric объединяет традиции Porsche с новыми цифровыми технологиями и предлагает самый высокий уровень персонализации в истории модели. Стоимость Porsche Cayenne Electric на данный момент неизвестна; бензиновая версия в Германии стартует от 101 тысячи долларов, а гибридная – от 116 тысяч евро.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Porsche
Количество просмотров 7
04.10.2025 
Фото:Porsche
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Porsche Cayenne (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Porsche Cayenne  2013
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Потрясающий звук!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Топово звучит!
+2