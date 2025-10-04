Появились первые фото салона новейшего Porsche Cayenne Electric

Cayenne Electric получит три дисплея и новейшие цифровые технологии от Porsche

Компания Porsche поделилась информацией об интерьере нового Cayenne Electric, который будет представлен в конце 2025 года.

Электрическая версия кроссовера предлагает обновлённую конструкцию салона с акцентом на цифровизацию и персонализацию. Cayenne Electric будет иметь три экрана, включая опциональный дисплей для пассажиров, а центральный экран изогнут снизу для улучшения управления.

Для повышения комфорта в модели предусмотрены электрические регулировки задних сидений, обогрев подлокотников и дверных карт. Панорамная крыша с технологией Variable Light Control позволит изменять степень прозрачности стекла, а функция Mood Modes объединит климат, освещение и аудиосистему для создания различных сценариев в поездке.

Интерьер Porsche Cayenne Electric

В новинке впервые будет встроен голосовой помощник на базе ИИ, который управляет функциями комфорта и мультимедиа, а также поддерживает сложные голосовые команды. Кроме того, присутствует система Porsche Digital Key с технологией Ultra Wideband, благодаря которой автомобиль сможет автоматически блокировать или разблокировать двери при распознавании смартфона или умных часов владельца.

Интерьер Porsche Cayenne Electric

По словам разработчиков, Cayenne Electric объединяет традиции Porsche с новыми цифровыми технологиями и предлагает самый высокий уровень персонализации в истории модели. Стоимость Porsche Cayenne Electric на данный момент неизвестна; бензиновая версия в Германии стартует от 101 тысячи долларов, а гибридная – от 116 тысяч евро.