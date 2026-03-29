Самое интересное за неделю — дайджест «За рулем»

Дайджест самых заметных новостей этой недели

АВТОВАЗ запускает подписку на Lada для таксистов и не только

С весны 2026 года россияне смогут пользоваться автомобилями Lada по ежемесячной подписке , и эта программа будет ориентирована не только на частных водителей, но и на таксопарки. Первой ласточкой станет седан Vesta, чуть позже к проекту присоединятся и народные модели Largus и Granta.

Госдума отклонила законопроект о введении уголовной статьи за автоподставы

Нижняя палата парламента отклонила инициативу, которая предполагала введение в Уголовный кодекс отдельной статьи за инсценировку ДТП с целью вымогательства. Документ был внесен группой депутатов ЛДПР еще летом 2025 года.

Российские власти поддержали идею постоплаты парковок

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу до 1 июня проработать предложение фракции «Новые люди» о внедрении в России механизма постоплаты парковок . Соответствующее поручение было дано по итогам отчета Правительства в Госдуме.

В России предложили не штрафовать за нарушения ПДД бывших владельцев авто после продажи

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили запретить автоматическую отправку штрафов бывшему владельцу автомобиля в течение десяти дней после заключения договора купли-продажи. Парламентарии также предлагают закрепить возможность фиксировать факт продажи транспортного средства в день сделки через портал «Госуслуги» или систему МВД.

Введение нового утильсбора для автомобилей из ЕАЭС отложили

Минпромторг опроверг информацию о том, что изменения порядка начисления утилизационного сбора на автомобили, ввозимые из стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии), вступят в силу 1 апреля. В министерстве уточнили, что документ пока находится на стадии согласования: рассматриваются поступившие замечания и предложения, готовится заключение об оценке регулирующего воздействия и документы для внесения в Правительство.