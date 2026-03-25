Введение нового утильсбора для автомобилей из ЕАЭС отложили

Минпромторг не изменит утильсбор на машины из ЕАЭС 1 апреля

Минпромторг опроверг информацию о том, что изменения порядка начисления утилизационного сбора на автомобили, ввозимые из стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии), вступят в силу 1 апреля.

В министерстве уточнили, что соответствующий проект нормативного акта пока находится на стадии согласования: рассматриваются поступившие замечания и предложения, готовится заключение об оценке регулирующего воздействия и документы для внесения в Правительство. Дата вступления в силу будет объявлена позже, после завершения всех процедур. Таким образом, ранее называвшийся срок 1 апреля на данный момент неактуален.

Напомним, в феврале Минпромторг разработал проект, направленный на изменение правил расчета утильсбора для машин, ввозимых физлицами для личного пользования через государства ЕАЭС. Документ предполагает единую формулу расчета, которая позволит нивелировать разницу в ставках пошлин, НДС и акцизов между Россией и другими странами союза, а также закрыть схемы ввоза с занижением таможенных платежей.

