Утильсбор или гонка на выбывание — что взять до 160 лошадиных сил?

Эксперт Милешкин рассказал, какие авто пока еще выгодно ввозить в РФ

С декабря прошлого года правила изменились, и теперь частники могут ввезти машину с льготным утильсбором (всего 3400 или 5200 рублей) только при одном условии: мощность двигателя не должна превышать 160 л. с.

Экономия на утилизации оборачивается не просто поиском машины со слабым мотором, а настоящим квестом: где найти модель, которая не превратится в головную боль через полгода эксплуатации? Ведь везти откровенную экзотику, запчасти к которой придется ждать месяцами, смысла нет.

Зато под льготную ставку попадают не только скромные бюджетные автомобили. В этом «коридоре мощности» чудом уместились настоящие хиты прошлых лет и современные, но обделенные вниманием версии премиальных брендов.

Это, например, японский Subaru Forester с двухлитровым мотором, легендарная «шестерка» Mazda прошлой генерации, которую сняли с производства только в 2024-м, или внедорожник Jimny, чья популярность давно переросла его технические характеристики.

Но самый интересный пласт – «китайский европейцы». Volkswagen Golf VIII, Audi A3, BMW 1-й и 2-й серии, «заряженные» дизелем. Базовые (дизельные) модификации имеют даже Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport. Все они формально слабее 160 сил, но по статусу и ощущениям дадут фору любому «однокласснику» из Поднебесной.

Мнение эксперта

Кирилл Милешкин, обозреватель журнала «За рулем»:

– Коридорчик совсем небольшой,но он еще остается.

Даже если не рассматривать откровенные редкости, под льготный утильсбор все еще попадают несколько десятков моделей на любой вкус.

Не самые шустрые машины – зато дешевле. Спешите, пока вообще сохраняется такая возможность.

