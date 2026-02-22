Какие машины всё еще выгодно привозить в Россию, несмотря на новые сборы

Эксперт Степанов: После повышения утильсбора выгоден импорт авто до 160 сил

Рынок импорта автомобилей в Россию не сузился даже после повышения утильсбора, рассказал основатель компании Sun Auto Александр Степанов. По его словам, рынок просто стал более четко сегментированным, и сейчас есть две основные категории машин, которые остаются выгодными для ввоза.

«Сегодня наиболее выгодно привозить две категории автомобилей: модели до 160 л.с. с минимальным утильсбором и новые автомобили с моторами 2,0 литра, где рост ставки оказался относительно умеренным и не критичным для итоговой цены», – заключил Александр Степанов.

У машин с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил минимальный размер сбора, что делает их покупку особенно привлекательной. Этот сегмент, кстати, продолжает активно расти, оставаясь самым рациональным вариантом как для частников, так и для корпоративных автопарков. Сюда стабильно поставляют, например, китайские Toyota Corolla, Honda XR-V, Audi Q3 и A3, а также BMW X1 с мотором 1.5 и Mazda CX-5. Они сохраняют хороший баланс между ценой и оснащением.

Выгодные модели с двигателем 2,0 литра

Не менее перспективным выглядит и сегмент с 2,0-литровыми моторами. Для новых автомобилей рост утильсбора оказался не таким резким, поэтому на итоговой стоимости это сказывается некритично. В реальности спрос на такие модели, как BMW X3, BMW X1 с двигателем 2.0, Toyota Highlander или RAV4, остается высоким. Просто потому, что на официальном рынке России им сейчас нет полноценной альтернативы, и импорт по-прежнему остается логичным выходом.

А вот для премиальных автомобилей возрастом до трех лет высокий сбор и вовсе не станет препятствием. У их потенциальных покупателей просто нет другого выбора – в российских салонах подобных новинок не найти. Машины вроде BMW X5 или X7, Mercedes GLE и GLS, Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX были и остаются востребованными. Для этой аудитории повышенный платеж – всего лишь одна из статей расходов, но никак не решающий фактор. Они готовы его нести, чтобы получить именно нужную модель в желаемой комплектации и состоянии.

В общем-то, рынок теперь четко структурирован. Для массового покупателя это авто до 160 «лошадей», для семейного и делового класса – двухлитровые модели. Премиальный сегмент машин до трех лет будет жить своей жизнью независимо от размера утильсбора, поскольку внутри страны альтернатив им попросту не существует.

