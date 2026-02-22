Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota RAV4
22 февраля
На сколько подорожает Toyota RAV4 после введения новых правил растаможки?
Новые правила растаможки из ЕАЭС поднимут цену...
Представительский кабриолет. Эскиз Владимира Арямова.
22 февраля
Двери, крылья и хвосты — удивительные фантазии автодизайнеров СССР
Эксперт Канунников показал, о каких машинах...
В Нижнем Новгороде начали производство моделей «Волга»
22 февраля
В Нижнем Новгороде начали производство моделей «Волга»
Новый автомобильный проект «Волга» стартовал в...

Какие машины всё еще выгодно привозить в Россию, несмотря на новые сборы

Эксперт Степанов: После повышения утильсбора выгоден импорт авто до 160 сил

Рынок импорта автомобилей в Россию не сузился даже после повышения утильсбора, рассказал основатель компании Sun Auto Александр Степанов. По его словам, рынок просто стал более четко сегментированным, и сейчас есть две основные категории машин, которые остаются выгодными для ввоза.

Рекомендуем
Чистая энергия для розетки: каким электричеством вы заправили свой электромобиль?

«Сегодня наиболее выгодно привозить две категории автомобилей: модели до 160 л.с. с минимальным утильсбором и новые автомобили с моторами 2,0 литра, где рост ставки оказался относительно умеренным и не критичным для итоговой цены», – заключил Александр Степанов.

У машин с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил минимальный размер сбора, что делает их покупку особенно привлекательной. Этот сегмент, кстати, продолжает активно расти, оставаясь самым рациональным вариантом как для частников, так и для корпоративных автопарков. Сюда стабильно поставляют, например, китайские Toyota Corolla, Honda XR-V, Audi Q3 и A3, а также BMW X1 с мотором 1.5 и Mazda CX-5. Они сохраняют хороший баланс между ценой и оснащением.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Выгодные модели с двигателем 2,0 литра

Не менее перспективным выглядит и сегмент с 2,0-литровыми моторами. Для новых автомобилей рост утильсбора оказался не таким резким, поэтому на итоговой стоимости это сказывается некритично. В реальности спрос на такие модели, как BMW X3, BMW X1 с двигателем 2.0, Toyota Highlander или RAV4, остается высоким. Просто потому, что на официальном рынке России им сейчас нет полноценной альтернативы, и импорт по-прежнему остается логичным выходом.

А вот для премиальных автомобилей возрастом до трех лет высокий сбор и вовсе не станет препятствием. У их потенциальных покупателей просто нет другого выбора – в российских салонах подобных новинок не найти. Машины вроде BMW X5 или X7, Mercedes GLE и GLS, Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX были и остаются востребованными. Для этой аудитории повышенный платеж – всего лишь одна из статей расходов, но никак не решающий фактор. Они готовы его нести, чтобы получить именно нужную модель в желаемой комплектации и состоянии.

Рекомендуем
Льготный утильсбор и скидки: откуда и какие машины выгодно везти в Россию

В общем-то, рынок теперь четко структурирован. Для массового покупателя это авто до 160 «лошадей», для семейного и делового класса – двухлитровые модели. Премиальный сегмент машин до трех лет будет жить своей жизнью независимо от размера утильсбора, поскольку внутри страны альтернатив им попросту не существует.

Ранее «За рулем» сообщал, что в КНР планируют обязать автозаводы вернуть в машины физические кнопки.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 4
22.02.2026 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0