Новейшая Toyota Corolla: когда ее можно будет купить в России

Новая Toyota Corolla поступит в продажу в РФ в 1 квартале 2026 года

Обновлённая Toyota Corolla дебютировала осенью 2025 года на выставке в Гуанчжоу и появится на российском рынке в первом квартале 2026 года, сообщил директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Обновленная Toyota Corolla для китайского рынка

Ранее выпускавшиеся версии модели пользовались стабильным спросом среди российских покупателей, отметил Иванов. В России новинка будет доступна в двух версиях – с 2,0-литровым бензиновым двигателем и с гибридной установкой, включающей 1,8-литровый мотор.

Стоимость машины на российском рынке пока не объявлена. В настоящее время дорестайлинговую Toyota Corolla продают по цене от 2,5 миллионов рублей.

Обновленная Corolla получила внешние изменения. В передней части появились новые элементы: бампер, воздухозаборники и единый блок фар с С-образной формой вместо раздельных огней. Сзади изменения минимальны – слегка затемненные фонари.

Интерьер обновленной Toyota Corolla для китайского рынка

Таким образом, рестайлинговая версия Toyota Corolla скоро станет доступна и российским покупателям, сохранив при этом традиционные силовые установки и улучшенный дизайн.

