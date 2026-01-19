Новейшая Toyota Corolla: когда ее можно будет купить в России

#
19 января
19 января
19 января
Обновлённая Toyota Corolla дебютировала осенью 2025 года на выставке в Гуанчжоу и появится на российском рынке в первом квартале 2026 года, сообщил директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Обновленная Toyota Corolla для китайского рынка
Ранее выпускавшиеся версии модели пользовались стабильным спросом среди российских покупателей, отметил Иванов. В России новинка будет доступна в двух версиях – с 2,0-литровым бензиновым двигателем и с гибридной установкой, включающей 1,8-литровый мотор.

Стоимость машины на российском рынке пока не объявлена. В настоящее время дорестайлинговую Toyota Corolla продают по цене от 2,5 миллионов рублей.

Обновленная Corolla получила внешние изменения. В передней части появились новые элементы: бампер, воздухозаборники и единый блок фар с С-образной формой вместо раздельных огней. Сзади изменения минимальны – слегка затемненные фонари.

Интерьер обновленной Toyota Corolla для китайского рынка
Таким образом, рестайлинговая версия Toyota Corolla скоро станет доступна и российским покупателям, сохранив при этом традиционные силовые установки и улучшенный дизайн.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ ответил на вопрос о ценообразовании кроссовера Lada Azimut.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:DongCheDi
Количество просмотров 45
19.01.2026 
Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+36