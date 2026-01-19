Новейшая Toyota Corolla: когда ее можно будет купить в России
Обновлённая Toyota Corolla дебютировала осенью 2025 года на выставке в Гуанчжоу и появится на российском рынке в первом квартале 2026 года, сообщил директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.
Ранее выпускавшиеся версии модели пользовались стабильным спросом среди российских покупателей, отметил Иванов. В России новинка будет доступна в двух версиях – с 2,0-литровым бензиновым двигателем и с гибридной установкой, включающей 1,8-литровый мотор.
Стоимость машины на российском рынке пока не объявлена. В настоящее время дорестайлинговую Toyota Corolla продают по цене от 2,5 миллионов рублей.
Обновленная Corolla получила внешние изменения. В передней части появились новые элементы: бампер, воздухозаборники и единый блок фар с С-образной формой вместо раздельных огней. Сзади изменения минимальны – слегка затемненные фонари.
Таким образом, рестайлинговая версия Toyota Corolla скоро станет доступна и российским покупателям, сохранив при этом традиционные силовые установки и улучшенный дизайн.
Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ ответил на вопрос о ценообразовании кроссовера Lada Azimut.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!