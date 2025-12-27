Стартовали продажи абсолютно новой Toyota Corolla с ценой дешевле 1,5 млн рублей

В Китае стартовали продажи новой Toyota Corolla с ценой от 1,12 млн рублей

В Китае начались официальные продажи обновленной Toyota Corolla, производимой совместным предприятием FAW-Toyota.

Рестайлинговая версия получила новый дизайн и увеличенные размеры. Цена на автомобиль, с учетом «заводской прямой скидки», варьируется от 99 до 118 тыс. юаней (от 1,12 до 1,35 млн рублей).

Длина автомобиля увеличилась на 75 мм, составив 4710 мм. Колесная база теперь равна 2750 мм, что обеспечивает сравнимый с моделями более высокого класса простор. Внешний вид соответствует новому корпоративному стилю: седан получил С-образную переднюю оптику, а сзади – L-образные фонари и задний спойлер в виде «утиного хвоста».

Toyota Corolla

Салон выполнен в минималистичном черно-белом дизайне. В стандартное оснащение входят 8,8-дюймовая цифровая приборная панель и 12,9-дюймовый экран медиасистемы с поддержкой Apple CarPlay и Huawei HiCar. Дополнительно доступны беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, 64-цветная атмосферная подсветка и скрытые дефлекторы обдува. Безопасность обеспечивается комплексом ассистентов Toyota Pilot.

Интерьер Toyota Corolla

Под капотом произошли значительные изменения: Toyota исключила 1,2-литровый турбированный и 1,5-литровый атмосферный моторы. В продаже остался только 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 171 л.с. и гибридная система 5-го поколения, основанная на 1,8-литровом двигателе. Гибридная версия расходует всего 4,13 литра топлива на 100 км, а запас хода составляет до 1000 км на одном баке бензина.

Помимо этого, сегодня в Китае был представлен новый Toyota Levin L от GAC Toyota, который является клоном новой Corolla, но с более традиционным дизайном передней части и базовым 1,2-литровым мотором.

