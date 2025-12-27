#
>
Hyundai неожиданно начал массово регистрировать в России новые бренды
27 декабря
Интерьер Toyota Corolla
27 декабря
Стартовали продажи абсолютно новой Toyota Corolla с ценой дешевле 1,5 млн рублей

В Китае стартовали продажи новой Toyota Corolla с ценой от 1,12 млн рублей

В Китае начались официальные продажи обновленной Toyota Corolla, производимой совместным предприятием FAW-Toyota.

Рестайлинговая версия получила новый дизайн и увеличенные размеры. Цена на автомобиль, с учетом «заводской прямой скидки», варьируется от 99 до 118 тыс. юаней (от 1,12 до 1,35 млн рублей).

Длина автомобиля увеличилась на 75 мм, составив 4710 мм. Колесная база теперь равна 2750 мм, что обеспечивает сравнимый с моделями более высокого класса простор. Внешний вид соответствует новому корпоративному стилю: седан получил С-образную переднюю оптику, а сзади – L-образные фонари и задний спойлер в виде «утиного хвоста».

Toyota Corolla
Toyota Corolla
Салон выполнен в минималистичном черно-белом дизайне. В стандартное оснащение входят 8,8-дюймовая цифровая приборная панель и 12,9-дюймовый экран медиасистемы с поддержкой Apple CarPlay и Huawei HiCar. Дополнительно доступны беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, 64-цветная атмосферная подсветка и скрытые дефлекторы обдува. Безопасность обеспечивается комплексом ассистентов Toyota Pilot.

Интерьер Toyota Corolla
Интерьер Toyota Corolla

Под капотом произошли значительные изменения: Toyota исключила 1,2-литровый турбированный и 1,5-литровый атмосферный моторы. В продаже остался только 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 171 л.с. и гибридная система 5-го поколения, основанная на 1,8-литровом двигателе. Гибридная версия расходует всего 4,13 литра топлива на 100 км, а запас хода составляет до 1000 км на одном баке бензина.

Помимо этого, сегодня в Китае был представлен новый Toyota Levin L от GAC Toyota, который является клоном новой Corolla, но с более традиционным дизайном передней части и базовым 1,2-литровым мотором.

Источник:  ITHome
Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
