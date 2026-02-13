Как новые правила утильсбора перекроили топ-5 самых популярных авто с пробегом

Сергей Целиков показал реакцию рынка на утильсбор через топ-5 авто с пробегом

С 1 декабря ввоз подержанных машин из КНР изменился до неузнаваемости.

Льготная ставка утильсбора теперь распространяется только на автомобили с двигателем до 160 л.с.– и это мгновенно сместило спрос с кроссоверов в сторону более компактных моделей. Генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков на примере пяти самых востребованных позиций объяснил, как рынок отреагировал на новую реальность.

Еще в ноябре в тройку лидеров среди ввозимых из Китая машин с пробегом входили сразу две модели Toyota и Honda Breeze. RAV4 и Corolla занимали практически равные доли – 4,6 и 4,5% соответственно, а японский кроссовер от Honda замыкал первую тройку с 3%. В списке также уверенно держались BMW X3 и Honda CR-V, набравшие по 2,6%. Казалось, этот расклад устоится надолго.

Но декабрь перевернул таблицу. Стоило только льготному утильсбору «отрезать» все, что мощнее 160 сил, как вперед вышли автомобили поскромнее, с более дружелюбными для кошелька характеристиками.

Теперь первую строчку с большим отрывом удерживает Toyota Corolla (она единственная осталась в списке) – ее доля подскочила до 7%. Следом неожиданно вырвались Audi A3 и Audi Q3: 4,3 и 4,2% соответственно. Причем Q3 сумел сохранить позиции благодаря тому, что есть версии, которые укладываются в льготные рамки. Замыкают список две модели Volkswagen – компактный кроссовер Tharu с 3,7% и Golf с 3,5%.

Таким образом, декабрьский топ выглядит куда более прагматичным, чем ноябрьский. Из списка исчезли статусные BMW и мощные «японцы», а на их место пришли машины попроще.

