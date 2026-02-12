Эксперты: что будут выпускать в РФ вместо Тойот и Фольксвагенов

На бывших площадках VW и Toyota в России ждут выпуска Volga и Senat в 2026 году

Как стало известно, запуск производств на обоих предприятиях намечен на следующий год – об этом ранее заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

По оценкам специалистов, бывшая площадка Volkswagen в Нижегородской области, скорее всего, займется выпуском автомобилей Volga, а завод Toyota в Шушарах может быть переориентирован на производство машин под брендом Senat.

Автоэксперт Игорь Моржаретто пояснил, что ситуация с нижегородским заводом практически не вызывает вопросов: там действительно наладят выпуск Волги. При этом он отметил, что относительно перспектив бывшего предприятия Toyota в Петербурге пока рассматривалось несколько вариантов, однако окончательной ясности по этой площадке до сих пор нет.

Иного мнения придерживается главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он выразил уверенность, что на заводе в Шушарах встанут на конвейер автомобили Senat. По его словам, новая модель призвана занять нишу, которую раньше закрывали машины от Toyota Camry до Mercedes E-класса. Что касается нижегородской площадки, там, как полагает Кадаков, могут собирать сразу три версии Volga - седан и два кроссовера.

В пресс-службе ГАЗа пояснили, что занимается Волгой независимое юридическое лицо – АО «Производство легковых автомобилей», которое не входит в структуру «Группы ГАЗ».

