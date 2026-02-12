#
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Эксперты: что будут выпускать в РФ вместо Тойот и Фольксвагенов

На бывших площадках VW и Toyota в России ждут выпуска Volga и Senat в 2026 году

Как стало известно, запуск производств на обоих предприятиях намечен на следующий год – об этом ранее заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

Бренды ушли, но их заводы остались. Как Россия завершает масштабный промышленный ребрендинг

По оценкам специалистов, бывшая площадка Volkswagen в Нижегородской области, скорее всего, займется выпуском автомобилей Volga, а завод Toyota в Шушарах может быть переориентирован на производство машин под брендом Senat.

Автоэксперт Игорь Моржаретто пояснил, что ситуация с нижегородским заводом практически не вызывает вопросов: там действительно наладят выпуск Волги. При этом он отметил, что относительно перспектив бывшего предприятия Toyota в Петербурге пока рассматривалось несколько вариантов, однако окончательной ясности по этой площадке до сих пор нет.

Раскрыт секрет Aurus: во сколько раз бронированый Long дороже обычного Сената

Иного мнения придерживается главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он выразил уверенность, что на заводе в Шушарах встанут на конвейер автомобили Senat. По его словам, новая модель призвана занять нишу, которую раньше закрывали машины от Toyota Camry до Mercedes E-класса. Что касается нижегородской площадки, там, как полагает Кадаков, могут собирать сразу три версии Volga - седан и два кроссовера.

В пресс-службе ГАЗа пояснили, что занимается Волгой независимое юридическое лицо – АО «Производство легковых автомобилей», которое не входит в структуру «Группы ГАЗ».

Источник:  ТАСС
Алексеева Елена
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
12.02.2026 
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
