#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Бренды ушли, но их заводы остались. Как Россия завершает масштабный промышленный ребрендинг

Минпромторг: бывшие заводы Toyota и Volkswagen в РФ перезапустят в 2026 году

Глава Минпромторга Антон Алиханов объявил в Госдуме о планах окончательно перезапустить в 2026 году последние два крупных предприятия – бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге и завод Volkswagen в Нижегородской области.

Рекомендуем
Lada Azimut: эталон в пять тонн для безупречной сборки

Это станет логическим завершением масштабного процесса восстановления автомобильной промышленности России.

Министр отметил устойчивый рост в отрасли, подчеркнув, что доля отечественных автомобилей в продажах на российском рынке выросла с 45 до 56%.

Практически на всех площадках, оставленных иностранными компаниями, производство уже возобновлено. Ярким результатом этой работы стал рост выпуска на таких «перезапущенных» предприятиях на треть в 2025 году – до 368 тысяч автомобилей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Один неудачный тест парализовал продажи этого популярного кроссовера Hyundai

Для защиты будущего этих инвестиций Минпромторг инициирует разработку дополнительных мер поддержки российского бизнеса. Это создаст страховку на случай возможных новых вызовов, обеспечивая устойчивость обновленной автомобильной индустрии, которая обретает второе дыхание.

Справка

После ухода автопроизводителей с российского рынка их бывшие заводы прекратили выпуск автомобилей. Ранее на предприятии Toyota в Санкт-Петербурге собирали автомобили Camry и RAV4, а Volkswagen Group производил на заводе в Калуге модели Polo, Tiguan и Skoda Rapid. На заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде в разное время выпускались: Volkswagen Jetta и Taos, Skoda Octavia (в том числе Octavia A7), Skoda Yeti, Kodiaq и Karoq.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
Количество просмотров 164
11.02.2026 
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0