Бренды ушли, но их заводы остались. Как Россия завершает масштабный промышленный ребрендинг

Минпромторг: бывшие заводы Toyota и Volkswagen в РФ перезапустят в 2026 году

Глава Минпромторга Антон Алиханов объявил в Госдуме о планах окончательно перезапустить в 2026 году последние два крупных предприятия – бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге и завод Volkswagen в Нижегородской области.

Это станет логическим завершением масштабного процесса восстановления автомобильной промышленности России.

Министр отметил устойчивый рост в отрасли, подчеркнув, что доля отечественных автомобилей в продажах на российском рынке выросла с 45 до 56%.

Практически на всех площадках, оставленных иностранными компаниями, производство уже возобновлено. Ярким результатом этой работы стал рост выпуска на таких «перезапущенных» предприятиях на треть в 2025 году – до 368 тысяч автомобилей.

Для защиты будущего этих инвестиций Минпромторг инициирует разработку дополнительных мер поддержки российского бизнеса. Это создаст страховку на случай возможных новых вызовов, обеспечивая устойчивость обновленной автомобильной индустрии, которая обретает второе дыхание.

После ухода автопроизводителей с российского рынка их бывшие заводы прекратили выпуск автомобилей. Ранее на предприятии Toyota в Санкт-Петербурге собирали автомобили Camry и RAV4, а Volkswagen Group производил на заводе в Калуге модели Polo, Tiguan и Skoda Rapid. На заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде в разное время выпускались: Volkswagen Jetta и Taos, Skoda Octavia (в том числе Octavia A7), Skoda Yeti, Kodiaq и Karoq.

