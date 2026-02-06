В Toyota на фоне роста прибыли сменился гендиректор

Toyota повысила прогноз прибыли на 2025 год до 3,8 трлн иен

Японский концерн Toyota представил свежие финансовые ожидания, заметно улучшив прогноз по операционной прибыли на текущий финансовый год, который завершится в марте 2026-го.

Компания теперь рассчитывает заработать 3,8 трлн иен, что почти на 12% выше предыдущей оценки. По сути, это около 24,3 млрд долларов. Основными драйверами роста руководство называет выгодный курс иены и постоянную работу над снижением издержек.

Параллельно с оптимистичными цифрами автогигант объявил о кадровых перестановках в высшем руководстве. С первого апреля нынешний генеральный директор компании Кодзи Сато покинет свой пост, передав бразды правления финансовому директору Кенте Кону. Сам Сато при этом не уходит из компании, а займет позицию вице-председателя и главного директора по развитию бизнеса.

Смена руководства и сделка с погрузчиками

Решение о смене гендиректора, по данным агентства Reuters, последовало за сделкой по выкупу дочернего подразделения Toyota Industries, которое производит вилочные погрузчики. Эта операция вызвала волну критики со стороны миноритарных акционеров. Они сочли условия непрозрачными и заявили, что цена выкупа была искусственно занижена.

Кодзи Сато (слева) и Кента Кон (справа)

Между тем текущий год для Toyota складывается более чем успешно. Ранее компания отчиталась о новом мировом рекорде продаж: за 2025 год клиентам было передано 11,3 млн автомобилей. Этот результат позволил японскому производителю в шестой раз подряд удержать звание абсолютного лидера глобального авторынка.

