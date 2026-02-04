Экология
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Камри 2026 года уже едет в Россию: сколько она стоит

В РФ начались продажи Toyota Camry 2026 года по цене 3,5 млн рублей без налогов

Российские дилеры начали предлагать к покупке Toyota Camry 2026 года выпуска. Пока такие машины предлагают редко, и все найденные авто находятся на пути в РФ.

Машины оснащены гибридной силовой установкой мощностью от 197 л. с. Седан в самой дешевой комплектации один из дилеров обещает привезти за 3,5 млн рублей. Эта стоимость представляется немного заниженной, так как что даже в Китае такую машину не купить дешевле 4 млн рублей.

А вот ценник 5-5,3 млн рублей уже кажется реальным – такие цены у дилеров на машины, которые уже находятся на пути в Россию.

Toyota Camry 2026
Toyota Camry 2026

Toyota Camry 2026 везут из КНР.

Toyota Camry 2026
Toyota Camry 2026
Ранее «За рулем» сообщал, что будет с продажами китайских авто в 2026 году.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:Toyota
04.02.2026 
Фото:Toyota
