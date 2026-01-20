В России закончились «настоящие» Toyota Camry

Автодилеры в РФ распродали запасы седанов Toyota Camry восьмого поколения

Российские автодилеры распродали все оставшиеся запасы седанов Toyota Camry восьмого поколения.

Речь идет о моделях с заводским индексом XV70, которые долго были доступны на рынке, несмотря на прекращение их официального производства, пишет Wroom. Эта версия Camry считается многими автолюбителями самой удачной.

Сборка Toyota Camry XV70 в Санкт-Петербурге была завершена весной 2022 года. Однако дилеры еще долго продавали автомобили российской сборки благодаря большим складским запасам.

Появление новых седанов китайского производства, выпущенных на предприятии GAC-Toyota, произошло в 2023 году.

Остатки автомобилей предыдущего поколения сохранялись у дилеров до конца 2025 года.

Поставки нового девятого поколения Camry, индекса XV80, также китайской сборки, стартовали в Россию в 2024 году.

На данный момент минимальная цена Toyota Camry в наличии у дилеров составляет 4,4 миллиона рублей.

Toyota Camry

