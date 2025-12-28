#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
JAC RF8
28 декабря
Добротный минивэн российской сборки был замечен на дорогах до старта продаж
В РФ зарегистрировали первые семь JAC RF8 до...
Большой полноприводный кроссовер локализуют в РФ – вот что известно
28 декабря
Большой полноприводный кроссовер локализуют в РФ – вот что известно
Jaecoo J8 в России может заменить...
Toyota Camry
28 декабря
Знаменитая Камри снова в России: подробности
Toyota зарегистрировала товарный знак Camry в...

Знаменитая Камри снова в России: подробности

Toyota зарегистрировала товарный знак Camry в России до 31 марта 2035 года

Компания Toyota, которая прекратила официальные продажи автомобилей в России в 2022 году, оформила регистрацию товарного знака с названием популярного седана Camry.

Рекомендуем
Как определить, что дорога очень скользкая?

Данные об этом появились в открытой базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Регистрация была завершена 23 декабря 2025 года.

Правообладателем указана Toyota Motor Corporation. Срок действия исключительного права на товарный знак установлен до 31 марта 2035 года. Марка зарегистрирована в классе № 12 международной классификации, который включает легковые автомобили.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Напомним, что в сентябре 2022 года Toyota остановила производство на заводе в Санкт-Петербурге. С тех пор японская компания подала в Роспатент более сотни заявок на регистрацию различных товарных знаков в России, включая Land Cruiser Prado и другие наименования.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Эксперты отмечают, что данные заявки не означают, что Toyota готовится к возвращению на российский рынок. Скорее всего, регистрация носит превентивный характер и служит гарантией, что никто другой не сможет воспользоваться этими брендами в отсутствие компании.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Pixnio
Количество просмотров 6
28.12.2025 
Фото:Pixnio
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Недостатки:
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Комментарий:
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.
-10