Знаменитая Камри снова в России: подробности

Toyota зарегистрировала товарный знак Camry в России до 31 марта 2035 года

Компания Toyota, которая прекратила официальные продажи автомобилей в России в 2022 году, оформила регистрацию товарного знака с названием популярного седана Camry.

Данные об этом появились в открытой базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Регистрация была завершена 23 декабря 2025 года.

Правообладателем указана Toyota Motor Corporation. Срок действия исключительного права на товарный знак установлен до 31 марта 2035 года. Марка зарегистрирована в классе № 12 международной классификации, который включает легковые автомобили.

Напомним, что в сентябре 2022 года Toyota остановила производство на заводе в Санкт-Петербурге. С тех пор японская компания подала в Роспатент более сотни заявок на регистрацию различных товарных знаков в России, включая Land Cruiser Prado и другие наименования.

Эксперты отмечают, что данные заявки не означают, что Toyota готовится к возвращению на российский рынок. Скорее всего, регистрация носит превентивный характер и служит гарантией, что никто другой не сможет воспользоваться этими брендами в отсутствие компании.

