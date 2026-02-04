#
Рама, полный привод, автомат: этот японский пикап — один из лучших на вторичке

Эксперт Виноградов рассказал, как выбрать надежный Toyota Hilux с пробегом

Если вы ищете пикап, но бюджет ограничен суммой 2,6-2,8 млн рублей, стоит обратить внимание на проверенный временем подержанный Toyota Hilux.

За эти деньги на вторичном рынке доступен Toyota Hilux 2015-2016 годов, который давно заслужил репутацию неубиваемого работяги. На нашем рынке эти внедорожники встречаются только с дизельными двигателями.

Toyota Hilux
Toyota Hilux
Мнение эксперта

Александр Виноградов, «За рулем»:

– Младший турбодизель 2GD-FTV объемом 2,4 литра развивает 150 л.с. Серьезных проблем этот агрегат пока не доставляет, хотя некоторые владельцы отмечают масложор. Сажевый фильтр также не отличается ресурсом.

Старший дизель 2.8 модели 1GD-FTV имеет мощность 177 л.с. Помимо Hilux он встречается на многих моделях Toyota, в том числе 150-м Prado. Список неисправностей у него такой же, как у мотора 2.4: проблемы с сажевым фильтром и повышенный расход масла.

Toyota Hilux
Toyota Hilux

Почти все Hilux оснащены автоматом Aisin, известным своей живучестью на многих рамных внедорожниках. Однако его долголетие напрямую зависит от своевременной замены масла – пренебрежение сервисом может привести к дорогостоящему ремонту. Полный привод у Тойоты по типу part-time, что не всегда удобно.

Тем не менее, сочетание рамной конструкции, полного привода и проверенной автоматической коробки делает Hilux одним из лучших в своем классе на вторичном рынке.

О других пикапах на вторичке за 2,8 млн рублей читайте в полной версии материала.

Алексеева Елена
Фото:Toyota и «За рулем»
04.02.2026 
Фото:Toyota и «За рулем»
