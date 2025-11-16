#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как избежать проблем при шиномонтаже: основные правила
16 ноября
Как избежать проблем при шиномонтаже: основные правила
«Автодом» перечислил восемь важных правил при...
Интерьер Toyota Raize
16 ноября
Новый кроссовер Toyota с левым рулем по цене Весты – в России есть и такой
Новые кроссоверы Toyota Raize предлагаются в...
Интерьер Toyota Hilux
16 ноября
Новый японский «рамник» будет доступен в надежной комплектации с «механикой»
Появились подробности о базовой комплектации...

Новый японский «рамник» будет доступен в надежной комплектации с «механикой»

Появились подробности о базовой комплектации Toyota Hilux девятого поколения

В интернете появились фотографии нового пикапа Toyota Hilux в базовой комплектации, отличающейся от той, что демонстрировалась на официальной премьере. Эта версия отличается минимальным набором опций и простотой, что делает её более ремонтопригодной.

Toyota Hilux
Toyota Hilux

Рекомендуем
Как браслеты помогают выбраться с бездорожья — экспертиза «За рулем»

Базовый Hilux девятого поколения оснащен стальными колесами, галогеновой оптикой и неокрашенными кузовными элементами, такими как дверные ручки и корпуса зеркал.

Интерьер выполнен функционально: вместо кожаных сидений использованы тканевые, применен жесткий пластик вместо декоративных деталей, есть обычный кондиционер вместо климат-контроля и механический стояночный тормоз.

Интерьер Toyota Hilux
Интерьер Toyota Hilux
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Несмотря на тенденции к автоматизации переключения передач, пикап по-прежнему имеет шестиступенчатую механическую коробку передач, а задний привод присутствует только в базовой версии.

Интерьер Toyota Hilux
Интерьер Toyota Hilux

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Двигатели включают надежные бензиновые и дизельные «четверки», к которым добавлен электрический вариант, а водородная модификация ожидается к 2028 году. В то время как в Европе Hilux предлагается только с двухрядным салоном, на других рынках доступен и однорядный вариант, а также «полуторная» версия с короткими задними дверьми, открывающимися против хода.

Toyota пока представила только рамный пикап, но на его основе в будущем может появиться новый Fortuner – внедорожник с несущим кузовом.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Motor1
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 9
16.11.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Hilux

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв