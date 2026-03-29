#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Ford Focus
29 марта
Неубиваемые агрегаты и достойное оснащение — неприхотливая иномарка за 250 тысяч
Эксперт «За рулем» перечислил преимущества Ford...
Понеслась: на Алтае запустили беспилотные маршрутки
Неубиваемые агрегаты и достойное оснащение — неприхотливая иномарка за 250 тысяч

Эксперт «За рулем» перечислил преимущества Ford Focus второго поколения с пробегом

Можно ли сейчас купить иномарку за 250 тысяч рублей? Звучит нереалистично, ведь, по сути, это цена флагманского смартфона.

Однако на рынке все еще можно найти популярные народные иномарки из позапрошлого десятилетия в достойном состоянии. Они хорошо известны в нашей стране, а их агрегаты досконально изучены, поэтому проблем с обслуживанием не возникнет. Одна из таких машин – Ford Focus второго поколения.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов рассказал технические подробности о машине, а также выявил наиболее надежную связку агрегатов.

Ford Focus
Ford Focus

Мнение эксперта

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

Неубиваемые агрегаты и достойное оснащение — неприхотливая иномарка за 250 тысяч

Среди иностранных автомобилей лучшим вариантом может стать Ford Focus второго поколения. Хотя, иномаркой его назвать сложно – автомобиль выпускался у нас и стал поистине народным. За 250 тысяч можно найти дорестайлинговый Focus 2006-2007 года.

На рынке есть все типы кузова – седан, универсал и трех- и пятидверные хэтчбеки. Лучше всего брать именно хэтч, он дешевле. С высокой долей вероятности попадется автомобиль с базовым атмосферным бензиновым двигателем 1.6 мощностью 100 л.с.

Хорошей динамики от него не дождешься, зато с надежностью полный порядок. Только нужно не забывать менять ремень ГРМ каждые 80-90 тысяч км. А также не экономить на топливе, чтобы не попасть на замену дорогостоящего бензонасоса.

Пятиступенчатая механическая коробка iB5 не самая крепкая, но с базовым мотором она чувствует себя хорошо. После 150 тысяч могут потребовать замены подшипники дифференциала. Но обычно это происходит у любителей погонять.

Еще надежнее четырехступенчатый автомат 4F27E. Кроме подтекающих сальников, каких-то серьезных проблем нет. Рабочую жидкость в автомате нужно обновлять каждые 70 тысяч км. Хотя этот интервал можно сократить до 50-60 тысяч км в наших условиях эксплуатации. При должном уходе автомат выдерживает 350-400 тысяч км.

Интерьер Ford Focus
Интерьер Ford Focus

  • Еще о двух добротных машинах за 250 тысяч рублей рассказано в нашем материале.

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Ford
29.03.2026 
Фото:Ford
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Ford Focus (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Focus  2007
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.
Недостатки:
Все хромированные элементы облезают очень быстро.
Комментарий:
Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.
+43