Электрический Гелендваген полностью провалился в продажах: в чем причина?

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Технические недостатки и высокая цена: анализ неудачи нового Mercedes-Benz G580

Электрический внедорожник Mercedes-Benz G580, представляющий инновационную версию знаменитого G-Class, не оправдал ожиданий компании.

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Несмотря на яркий анонс, спрос на модель оказался крайне низким. С апреля 2024 года в Европе было продано только 1450 единиц, в Китае – 58, в Южной Корее – 61, а в США, по неофициальным данным, не реализовано ни одного экземпляра.

Основные проблемы G580 связаны с его техническими характеристиками. Платформа, использованная от версии с двигателем внутреннего сгорания, привела к ограниченному запасу хода – лишь 385 км по стандарту EPA, большим недостаткам в весе и отсутствию преимуществ, которые дает электромобильная архитектура, таких как плоский пол и большее пространство внутри.

Mercedes-Benz G580
Mercedes-Benz G580
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Кроме того, G580 продемонстрировал слабые внедорожные способности и низкую мощность при буксировке, что является критичным для премиум-сегмента. В отличие от него, классическая версия G-Class с ДВС опережает электромобиль по продажам в семь раз.

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Высокая цена G580 также сыграла негативную роль, сделав её недоступной даже для люксового сегмента. Теперь Mercedes-Benz вынужден пересматривать свою стратегию, чтобы сохранить конкурентоспособность G-Class. В компании рассматривают возможность выпуска более доступной версии, которая сможет получить бензиновый или гибридный двигатель. G580 — это электрическая интерпретация легендарного внедорожника G-Class с угловатым дизайном и рамной конструкцией, но на платформе полностью электрического автомобиля.

Источник: Тарантас Ньюс

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Лежнин Роман
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 1154
07.06.2025 
Фото:Mercedes-Benz
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Страшный.
Недостатки:
Все ломается.
Комментарий:
Лучше танк купить и не морочить голову.
+4