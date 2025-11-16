#
Врач объяснила, как подогрев сидений влияет на здоровье

Врач Жуманова объяснила, как безопасно пользоваться подогревом сидений

Использование подогрева сидений в холодный период стало обычной практикой для российских водителей, однако вопрос его воздействия на здоровье вызывает споры.

Профессор и доктор медицинских наук Екатерина Жуманова объяснила, что кратковременный контакт с холодным сиденьем не является причиной для беспокойства, так как острые заболевания, такие как цистит, не развиваются моментально. Тем не менее, у людей с хроническими недугами длительное нахождение в холодном кресле может спровоцировать обострения.

Также важен и риск чрезмерного нагрева. Если сиденье слишком горячее во время продолжительной поездки, это может вызвать перегрев органов малого таза. Некоторые болезни, например, эндометриоз или миома, плохо переносят тепловую нагрузку. Врач посоветовала регулировать уровень обогрева, что актуально не только для женщин, но и для мужчин.

Современные автомобили часто оборудованы системой автоматической регулировки температуры сидений, что уменьшает риски. Как подытоживает Жуманова, подогрев сидений в холодное время полезен, если соблюдать меры предосторожности: нужно избегать как переохлаждения, так и перегрева.

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили можно выгоднее всего продать в России.

