Nissan представил достойного конкурента Camry с ценой чуть дороже миллиона

Dongfeng Nissan запустил прием предварительных заказов на гибридный седан N6

Совместное предприятие Dongfeng Nissan начало прием предварительных заказов на новый седан с подключаемой гибридной установкой – Nissan N6.

Этот автомобиль создан на архитектуре Tianyan и позиционируется как входной билет в сегмент премиум-гибридов. Цены составляют от 110 до 122 тыс. юаней (примерно 1,25-1,3 млн рублей).

Открытие официальных продаж запланировано на 8 декабря, при этом цена может оказаться ниже, чем в предзаказе. Для сравнения, за аналогичную сумму в России можно приобрести базовую Lada Iskra с 90-сильным мотором и 5-ступенчатой механической коробкой без кондиционера.

Nissan N6

Дизайн Nissan N6 выполнен в стиле модели N7. Фронтальная часть оборудована закрытой решеткой радиатора, единой верхней светодиодной полосой, L-образными нижними огнями и подсвеченной эмблемой. Внешние акценты включают черную крышу и скрытые дверные ручки.

Размеры Nissan N6 составляют 4831х1885х1494 мм, а колесная база – 2815 мм, что делает его немного компактнее модели N7 и сопоставимым по размерам с Toyota Camry XV80.

Интерьер Nissan N6

Внутри автомобиля предусмотрены цифровая панель приборов и медиасистема с крупным экраном, беспроводная зарядка для смартфонов, электрорегулируемые кресла с вентиляцией, подогревом и массажем, двухзонный климат-контроль с задними дефлекторами, панорамная крыша и атмосферная подсветка.

Гибридная система Nissan N6 базируется на 1,5-литровом моторе мощностью 102 л.с., а мощность электромотора составляет 210 л.с. Тяговая батарея литий-железо-фосфатного типа с емкостью 21,1 кВт·ч обеспечивает запас хода на электричестве до 180 км согласно циклу CLTC.

