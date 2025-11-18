Россияне стали чаще брать автокредиты: в чем причины

НБКИ: в России выдача автокредитов в октябре выросла на 2,8%

В октябре 2023 года в России было выдано 121,1 тысячи автокредитов на новые и подержанные автомобили. Этот показатель на 1,4% ниже, чем в октябре прошлого года, но на 2,8% выше по сравнению с сентябрем. Об этом 17 ноября сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В отличие от предыдущего месяца, объем выданных автокредитов вырос на 2,7% и составил 182,4 млрд рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель увеличился на 8%.

Увеличение выдачи автокредитов происходит благодаря снижению их стоимости (формируется спрос на более доступные автомобили), субсидии от производителей автомобилей и ожидания повышения цен на автомобили в связи с изменениями в начислении утилизационного сбора, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. При этом банки усиливают требования к качеству кредитных историй заемщиков, добавил он.

