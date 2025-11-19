В России выросли продажи супердорогих авто с пробегом: какие модели популярны
В период с января по октябрь 2025 года спрос на люксовые автомобили с пробегом в России оказался на 13% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как их средняя цена снизилась на 5,3% и составила 26,99 миллиона рублей. Об этом сообщили эксперты «Авито Авто».
Наибольшее внимание российских покупателей привлекли автомобили марок Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari и McLaren. Среди самых популярных моделей выделяются Lamborghini Urus, Bentley Bentayga и Lamborghini Huracan. Также востребованы Rolls-Royce Cullinan, Bentley Continental GT, Lamborghini Aventador, Rolls-Royce Ghost и Rolls-Royce Wraith, наряду с Ferrari SF90 Stradale и Bentley Flying Spur.
Некоторые марки автомобилей продемонстрировали рост спроса, значительно превышающий средние показатели по сегменту. Например, спрос на Lamborghini возрос на 24,3%, а на Bentley – на 21,3%. Лидерами по увеличению спроса среди моделей стали Lamborghini Huracan (+42%), Ferrari 812 Superfast (+29,8%) и Bentley Bentayga (+27,7%).
