#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
VIP-автосалон
19 ноября
В России выросли продажи супердорогих авто с пробегом: какие модели популярны
«Авито Авто»: в России идет оживление спроса на...
Российский прокси-бренд ворвался в топ-5 по продажам
19 ноября
Российский прокси-бренд ворвался в топ-5 по продажам
Названы причины, по которым марка Tenet сумела...
Может ли бензин стареть — мифы, ГОСТы и реальность
19 ноября
Может ли бензин стареть — мифы, ГОСТы и реальность
Меняется ли состав бензинов с возрастом и какие...

В России выросли продажи супердорогих авто с пробегом: какие модели популярны

«Авито Авто»: в России идет оживление спроса на люксовые б/у автомобили

В период с января по октябрь 2025 года спрос на люксовые автомобили с пробегом в России оказался на 13% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как их средняя цена снизилась на 5,3% и составила 26,99 миллиона рублей. Об этом сообщили эксперты «Авито Авто».

Рекомендуем
Как дефорсаж позволит вам не платить утильсбор

Наибольшее внимание российских покупателей привлекли автомобили марок Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari и McLaren. Среди самых популярных моделей выделяются Lamborghini Urus, Bentley Bentayga и Lamborghini Huracan. Также востребованы Rolls-Royce Cullinan, Bentley Continental GT, Lamborghini Aventador, Rolls-Royce Ghost и Rolls-Royce Wraith, наряду с Ferrari SF90 Stradale и Bentley Flying Spur.

Некоторые марки автомобилей продемонстрировали рост спроса, значительно превышающий средние показатели по сегменту. Например, спрос на Lamborghini возрос на 24,3%, а на Bentley – на 21,3%. Лидерами по увеличению спроса среди моделей стали Lamborghini Huracan (+42%), Ferrari 812 Superfast (+29,8%) и Bentley Bentayga (+27,7%).

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, каким премиальным европейским авто не грозит новый утильсбор.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Бустер + компрессор: испытали 8 универсальных устройств
Въезда в РФ ожидают до 4 тыс. автовозов: до подорожания «утиля» успеют не все
Вот как сократить расход топлива зимой
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
19.11.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0