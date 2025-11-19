#
Citymax 12 выходит на улицы — что особенного в российском автобусе?

Компания «СТТ» объявила старт продаж нового городского автобуса Citymax 12

Муниципальные автопарки получили возможность закупки новых низкопольных городских автобусов Citymax 12, разработанных Ликинским автобусным заводом.

Платформа – модульная: на ней можно создавать машины с более чем 70 вариантами планировок и разными силовыми установками – дизельными, газовыми, электрическими. Сейчас ставят новый дизель ЯМЗ-53703 объемом 7,7 л (360 л.с., 1500 Нм), соответствующий «Евро-5» и работающий в паре с 6-ступенчатой АКП. Топливные баки на 310 л обеспечивают запас хода в 600 км. Передняя подвеска – пневматическая.

Кузов – с применением пластиков и композитов. При длине 12 м автобус имеет вместимость, сравнимую с машинами длиной 12,5 м: 95-117 мест, в том числе 20–35 сидячих. Площадь пола лучшая в классе – 13,6 кв.м.

Также среди плюсов кузова: широкая накопительная площадка, зона для колясок, система книлинга, широкие двери (1340 мм) с противозащемлением и световой индикацией, подсветка пола для слабовидящих.

Компоновка салона – по системе «чистый пол»: все крепления на бортах. Салон оснащен антивандальными креслами, климат-контролем, мультимедиа, USB-зарядками, Wi-Fi-модулем. Для водителя – кресло с пневмоподвеской отдельный «климат». Возможна установка ассистентов и систем: контроля слепых зон, рядности движения, усталости водителя, а также датчиков дождя и света и адаптивного освещения.

Источник:  Компания «СТТ»
