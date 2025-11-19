Максим Ликсутов: 60 тыс. водителей получили возможность приоритетной парковки рядом с домом

Еще больше москвичей решили парковочный вопрос в своем дворе

Благодаря включению новых улиц число действующих резидентных разрешений в Москве увеличилось на 30% за счет заявок, поданных жителями.

Расширение проводилось в три этапа в течение этого года, что позволило еще большему числу автомобилистов обеспечить удобное размещение транспорта в своих районах.

С момента введения платных парковок в 2012 году в столице было зафиксировано значительное улучшение дорожной ситуации: количество нарушений правил парковки сократилось на 64%, уменьшилась загруженность улиц, а средняя скорость движения выросла на 12%.

Кроме того, в два раза сократилось время прибытия экстренных служб, а оборачиваемость парковочных мест увеличилась в 4,5 раза – это снизило количество перепробегов автомобилей в поисках свободного места.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«В соответствии с поручением Мэра Москвы Сергея Собянина мы выдаем местным жителям парковочные разрешения резидента. Благодаря этому водители получают приоритет при парковке рядом с домом, так как им по-прежнему не нужно ее оплачивать. Всего в этом году жители улиц, вошедших в расширения, оформили 60 тысяч парковочных разрешений».

Все средства, поступающие от оплаты уличных парковок, направляются на благоустройство прилегающих территорий. Ежегодно за счет этих денег приводится в порядок около 1–1,5 тысяч дворов, что делает городскую среду комфортнее для жителей.

